La Policía Nacional avisa de que manera comprar con garantías un décimo de la Lotería de Navidad para evitar engaños

La Policía Nacional ha divulgado un vídeo en las redes sociales para evitar engaños en la compra de la Lotería de Navidad.

Todos los años por estas fechas crece la expectación ante la llegada del Sorteo Extraordinario de Navidad. Días en los que también, advierte la Policía Nacional, hay que estar atentos a los timos y a las estafas.

Este cuerpo resuelve también dudas sobre los problemas que aparecen al cobrar premios compartidos entre varias personas. Así como, fraudes al adquirir por internet participaciones falsas

.

La Policía Nacional ha iniciado una campaña en las redes sociales para informar de los posibles fraudes y como comprar de manera segura un décimo de la Lotería de Navidad. En sus redes sociales desgrana los consejos a tener en cuenta al adquirir uno de estos boletos.

Recomendaciones de la Policía Nacional

Compra los décimos solo en sitios autorizados y oficiales.

Si realizas tu compra en internet, guarda los correos relacionados con ella y realiza capturas de pantalla de la gestión.

Cuando compres lotería con amigos o familiares, fotocopia el décimo y especifica quiénes participan en esa compra y qué cantidad juega cada uno. Para eso tendrá que estar firmado.

Procura mantener el boleto en perfectas condiciones. Su deterioro podría dar problemas en caso de ser premiado.

Haz una fotografía de tu décimo o apunta en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que te ayuden a identificar el décimo si lo pierdes.

Denuncia en cualquier comisaría de Policía Nacional la pérdida o robo de tu décimo, además de comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado. Puedes informar a la Policía en su página web. Y si toca, acudir al juzgado con la denuncia.

Errores más frecuentes

Inciden en la la importancia de mantenerlo a buen recaudo para evitar problemas con el décimo, haciendo hincapié en la necesidad de fotografiarlo de cara al futuro: «Hazle una foto o anota el número y la serie por si lo pierdes. Y si lo compartes con más gente, firmadlo por detrás».

Sobre compartir, el misma agente indica lo que hay que hacer cuando toca el premio: «Hay que identificar a todos los participantes si el premio es igual o superior a los 2000 euros».

Uno de las preocupaciones principales es perderlo o que sea robado. La Policía contesta: «Si te lo roban o lo pierdes, no entres en pánico. Denúncialo inmediatamente». Añaden, la importancia de ha haber hecho una foto previamente al décimo a la hora de denunciar su desaparición. Y en el caso de que toque, la policía adelanta que puedes ir con la denuncia «al juzgado».

El premio caduca a los tres meses y se podría cobrar hasta el 24 de marzo.

El próximo 22 de diciembre se repartirán 2.772 millones de euros en premios. Uno de los sorteos más tradicionales que genera grandes expectativas entre la sociedad.