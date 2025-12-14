La Lotería de Navidad fija el calendario de cobros

Los premios podrán cobrarse desde la tarde del 22 de diciembre y hasta el 23 de marzo de 2026, según recuerda Loterías y Apuestas del Estado

El Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios el próximo 22 de diciembre. Los agraciados podrán cobrar desde la misma tarde del sorteo, tras finalizar verificaciones y procesos informáticos.

Imagen de archivo | Carlos Luján / Europa Press

El derecho al cobro caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al sorteo. La fecha límite se sitúa el 23 de marzo de 2026, según el calendario oficial.

Requisitos imprescindibles para cobrar

Loterías y Apuestas del Estado recuerda que es obligatorio presentar el décimo o resguardo premiado. El organismo subraya que, «aunque parezca evidente», para cobrar el premio resulta «imprescindible» la presentación de esos comprobantes.

Los premios inferiores a 2.000 euros por décimo se cobran en cualquiera de los 10.869 puntos de venta oficiales. El pago admite efectivo o Bizum, desde la tarde del 22 de diciembre.

Premios mayores y canal online

Los premios iguales o superiores a 2.000 euros se cobran en BBVA y CaixaBank, entidades autorizadas. Estas entidades gestionan el pago directo tras verificar la identidad del ganador.

Los décimos comprados en la web oficial se pagan por transferencia bancaria en premios mayores. Los premios menores se abonan en la cuenta de juego, salvo que superen los límites establecidos.

Décimos dañados, compartidos o sustraídos

Si el décimo aparece deteriorado, el cliente debe acudir a un punto de venta y rellenar la solicitud oficial. Loterías autentica el décimo antes de autorizar el pago correspondiente.

Cuando varias personas comparten un décimo, deben identificarse todos los participantes en premios desde 2.000 euros. Las entidades financieras exigen estos datos para repartir correctamente el importe.

Si alguien sufre el robo de un décimo, conviene presentar denuncia ante las autoridades. Si el número resulta premiado, el afectado debe acudir al juzgado con la denuncia para iniciar el procedimiento.