Unos 40 socios de La Bañeza celebran el premio gracias a un número ligado a su club de fútbol regional

Alrededor de 40 socios de la Peña de la UD Las Palmas en La Bañeza resultaron agraciados con el Gordo de Navidad. La suerte llegó a través del número 79.432. Los premiados compraron el décimo por su vínculo con el Bañeza Fútbol Club, equipo de Primera Regional. El club juega cada año ese mismo número.

Imagen de archivo de la Peña de la UD Las Palmas en La Bañeza, León | @penaudlaspalmaslabaneza

El presidente de la peña, Hermógenes Celada, explicó que todos siguen la tradición del club leonés. Esa costumbre les permitió compartir el premio. Celada declaró a EFE que «es un día especial» por recibir el primer premio. Añadió que «algo que no pasa todas las veces en la vida» generó una alegría inmensa.

Una llamada inesperada para unas navidades inolvidables

Hermógenes no seguía el sorteo y viajaba hacia su pueblo. La llamada de su amigo Rafa Guerrero cambió el día por completo. «Me llamó él, que somos muy amigos, y me dijo: ‘Hermógenes, a ti seguro que te ha tocado, porque tú juegas de siempre'». Así recibió la noticia.

Celada calificó el premio como «la segunda alegría de la semana». La primera llegó con la victoria de la UD Las Palmas ante la Cultural Leonesa. «Toda mi vida dije que la semana se enfocaba mucho mejor cuando la Unión Deportiva Las Palmas ganaba». Cerró afirmando: «Son unas Navidades distintas».