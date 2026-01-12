En el mes de diciembre subieron los precios de los coches usados y en 2025 se vendieron más de dos millones de vehículos

Los precios de los vehículos usados aumentaron un 1,3% en Canarias en el mes de diciembre. EP

El precio de los coche usados subió en diciembre en Canarias un 1,3% interanual. La media alcanzó los 11.916 euros.

Según el estudio de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, Ancove, en el conjunto del país, el precio aumentó un 2,1% interanual durante 2025. Una cifra por debajo de la inflación media del año (que ha sido del 2,9%). En cambio, la escalada interanual en diciembre ha sido del 3,7%, hasta 13.338 euros.

Aumentan las ventas

En noviembre de 2025, el precio de los turismos de ocasión asciende un 0,25%. En los doce meses del pasado año se han transferido 2.218.824 turismos de segunda mano a un coste medio de 13.050 euros, un 2,1% más que en el mismo periodo de 2024.

El 23% de los turismos vendidos en el mes (49.928 unidades) se quedó por debajo de los 3.000 euros y el 6,5% (14.053 unidades) superó los 36.000 euros. En relación con los coches con más de 8 años, el precio medio fue de 10.725 euros, un 5,6% más interanual, y un 1,4% mensual comparado con los precios de noviembre. En noviembre se vendieron más de los 200.000 coches, de ellos 133.818 superaron los 8 años.

Por comunidades

Las comunidades autónomas donde más han aumentado los precios son Navarra, Baleares, Castilla-La Mancha y Canarias.

En el caso de los turismos de más de ocho años, vuelve a superar al conjunto del mercado, aunque con igual disparidad por CC.AA. En Asturias los coches más antiguos suben en términos interanuales el 8,2%; así como el 8% en Canarias; el 1,9% en Cantabria; y el 2,6% en La Rioja.