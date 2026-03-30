La inflación dispara los costes del ocio en Semana Santa

El aumento de precios en alimentación y transporte obliga a los canarios a buscar alternativas turísticas más económicas para las vacaciones

La subida del coste de vida encarece el turismo y el ocio en Canarias este año. Muchos ciudadanos eligen el autocaravanismo o la montaña para evitar los altos precios hoteleros. El archipiélago se mantiene como destino refugio pese a la incertidumbre por los conflictos internacionales.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El sector del caravaning vive un momento dorado en las islas actualmente. Se calculan más de 14.000 autocaravanas registradas en todo el archipiélago canario. Esta opción gana adeptos que huyen de los elevados costes del sur.

La Semana Santa representa una de las fechas clave para este colectivo. Los usuarios valoran la libertad de movimiento frente a los centros hoteleros. Evitan así la masificación y el alboroto propio de los grandes establecimientos.

Muchos antiguos clientes de hoteles ahora prefieren pernoctar sobre ruedas. El gasto de viajar entre islas ya no resulta apto para todos. Por ello, el calendario marca estos días como una «fecha caliente» comercial.

Alternativas naturales y gratuitas

Existen opciones de ocio que no requieren un gran desembolso económico. Disfrutar de la playa sigue siendo la actividad favorita si el tiempo acompaña. El contacto con la naturaleza permite desconectar sin afectar al presupuesto familiar.

La montaña ofrece paisajes espectaculares como el Teide nevado estos días. Pasear por los senderos o visitar los pueblos es una actividad gratificante. Los ciudadanos valoran positivamente estas experiencias que resultan totalmente gratuitas.

Relajarse y caminar son lujos al alcance de cualquier bolsillo hoy. Alternar el descanso con las tradiciones procesionales es otra variante muy común. El entorno natural de las islas facilita estas escapadas de bajo coste.

Canarias como destino refugio

La ocupación hotelera mantiene cifras similares a las del año pasado. La provincia de Santa Cruz de Tenerife roza el 80 % de reservas. El sur de Gran Canaria alcanza niveles de éxito del 90 %.

La lejanía de los conflictos bélicos actuales beneficia al turismo regional. Los viajeros perciben a las islas como un lugar seguro y tranquilo. Sin embargo, la guerra de Irán preocupa por el alza de costes.

El mercado peninsular encuentra dificultades por el alto precio del transporte. El coste del paquete turístico compite directamente con los destinos del Caribe. Los expertos recomiendan ser previsores para obtener mejores precios en verano.