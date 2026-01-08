Las ventas registradas fueron un total de 125.844 unidades entre turismos y furgonetas durante 2025

Las ventas de vehículos de ocasión crecieron un 1,7 % en Canarias durante 2025, hasta sumar 125.844 unidades entre turismos y furgonetas, según datos publicados este jueves por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos.

Canarias aumentó el número de ventas de vehículos de ocasión en un 1,7 % / Archivo RTVC

En concreto, durante el año pasado se vendieron en el archipiélago 99.144 turismos de segunda mano, un 1,6 % más, y 26.730 furgonetas, un 2,3 % más, crecimientos que se encuentran por debajo de los observados en el conjunto del país (4,2 % para turismos y 4,7 % para furgonetas).

Datos por provincia

El año pasado fue la provincia de Las Palmas la que tiró del mercado de segunda mano en Canarias, con 66.532 turismos y furgonetas vendidas, un 3,7 % más, mientras que en Santa Cruz de Tenerife las operaciones cayeron un 0,4 %, para quedarse en 59.312.

Los datos nacionales que maneja Ancove indican que el mercado de segunda mano sigue dominado en España por coches antiguos, ya que más de la mitad de las ventas corresponden a vehículos con más de diez años (el 57 % de los turismos y el 54 % de las furgonetas).