Domínguez: “Vamos a quedar muy desfasados con el incremento de los combustibles y los fletes”

El vicepresidente del Gobierno de Canarias alerta del impacto del encarecimiento del petróleo en la cesta de la compra y pide reforzar las ayudas al transporte de mercancías hacia las Islas.

Entrevista íntegra a Manuel Domínguez en La Radio Canaria.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha advertido hoy en La Radio Canaria del impacto que el encarecimiento del petróleo puede tener en la economía del Archipiélago. Especialmente, en el precio de los productos básicos.

En De La Noche Al Día, Domínguez explicó que el alza del crudo ya está teniendo efectos directos en los costes del transporte y, por tanto, en el precio final de los productos que llegan al consumidor. Uno de los ejemplos más evidentes es el de los combustibles, cuyo precio se incrementó de forma inmediata tras el estallido del conflicto.

“¿Por qué el combustible ha subido el mismo día que estalla la guerra cuando en Canarias hay almacenamiento? Tiene una rara explicación”, señaló el vicepresidente.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha solicitado informes al Observatorio de Precios para analizar por qué se produjo esa subida tan repentina. En función de los resultados, el Gobierno canario trasladará las conclusiones al Consejo de la Competencia para determinar si se produjo alguna irregularidad.

Lista de productos básicos con IGIC 0

En relación con la cesta de la compra, Domínguez destacó el trabajo que se está realizando para definir un listado consensuado de productos básicos que permita comparar y analizar la evolución de sus precios.

Una vez cerrada esa lista, el objetivo del Gobierno regional es aplicarles el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), siguiendo el ejemplo de medidas ya adoptadas en productos como el gofio.

“Una vez cerrada esa lista, los que estén con gravamen del IGIC los llevaremos al 0%. Igual que lo hemos hecho con el gofio”, explicó.

Transporte de mercancías y apoyo a empresas

El vicepresidente también subrayó la necesidad de actualizar los costes tipo del transporte y reforzar las subvenciones para el traslado de mercancías hacia Canarias, especialmente en el caso de materias primas y productos manufacturados.

Actualmente, el apoyo público a este transporte ronda el 68%, una cifra que, según Domínguez, podría quedarse corta con el aumento del precio del combustible y de los fletes.

“Esta es una de las medidas que pedimos al Gobierno de España porque si antes de la guerra estábamos al 68%, imagínense lo que supone con el incremento de los combustibles y fletes. Vamos a quedar muy desfasados”, afirmó.

Nuevas medidas para autónomos

En cuanto al apoyo al trabajo autónomo, el vicepresidente recordó que en Canarias existen ayudas para situaciones como bajas temporales, embarazo o conciliación.

Además, destacó el impacto de la llamada “cuota cero”, que en 2025 benefició a más de 3.000 trabajadores por cuenta propia en las islas.

Domínguez avanzó también que el Ejecutivo regional trabaja en una nueva medida fiscal dirigida a este colectivo que, una vez cuente con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, podría favorecer a miles de autónomos en el Archipiélago.