Ya puedes seguir a RTVC en Google Discover como una nueva forma de comunicación con el grupo de Radio Televisión Canaria. Una actualización de Google estrena esta función para que los lectores puedan conectar con sus medios favoritos

RTVC continúa con su expansión en nuevas formas de comunicación y ya puedes seguir nuestro perfil en Google Discover.

Google Discover sigue ampliando sus funciones para acercar a los lectores con los medios de comunicación. Se trata de una de las herramientas más utilizadas en el mundo para acceder a la información. Desde la app, como de una red social más, se puede seguir a los medios favoritos.

Con esta herramienta el acceso a las noticias de RTVC es cada vez más fácil para los lectores, al tener lo mejor de la información de Canarias desde el móvil. Pincha en el siguiente banner y te llevará hasta el perfil donde puedes dar a seguir y no perderte nada.

¿Qué se encuentra en el perfil de RTVC en Google Discover?

Desde el perfil se podrá acceder a las noticias de actualidad, nuestros contenidos especiales, además de las crónicas deportivas de los equipos canarios y los mejores vídeos del grupo de Radio Televisión Canaria.

Cuando el lector le da a seguir al perfil, conseguirá un feed personalizado a sus intereses y con acceso a la información más destacada y actualizada de RTVC.

¿Qué es Google Discover?

Quizás algunos desconozcan el término de Google Discover pero seguro que han hecho uso en algún momento de ese espacio que se encuentra dentro de la propia aplicación de Google en el móvil. Esta app es habitual en la mayoría de móviles de Android y también está presente en los móviles con iOS.

Hasta el momento, de forma aleatoria y en función del algoritmo, podrías ver en ocasiones los contenidos de RTVC en el móvil, pero ahora, con la nueva novedad de Google, puedes indicar claramente que te interesan los contenidos de RTVC.

Google de esta forma da respuesta a una demanda que va en aumento entre los usuarios y es el acceder a un contenido personalizado en función de gustos, intereses y búsquedas más recientes.

Contenidos que encontrarás en RTVC en Discover

El contenido de RTVC en Discover te ofrecerá lo que más interesa en el archipiélago canario. Encontrarás la actualidad, lo más destacado de las noticias de Canarias, isla por isla, pero también los temas principales de España y del mundo.

Por ejemplo, encontrarás lo más completo sobre el tiempo, con la previsión meteorológica más detallada de Canarias. Podemos consultar el contenido elaborado por el departamento de meteorología de RTVC con la información de qué tiempo tendremos en Canarias en las próximas horas.

Además tendrás acceso al contenido deportivo de los equipos canarios, actualizado diariamente y con contenidos en vivo, en tiempo real, durante los partidos. También accederás a la información más completa de las competiciones como LaLiga EA Sports, La Liga F, LaLiga Hypermotion, Primera Federación, la Liga Endesa y la Basketball Champions League, entre otras competiciones.

Nuestras costumbres, las romerías, fiestas y tradiciones en cada isla se encuentran representadas en nuestro perfil de Discover. Y tampoco falta la presencia de todo el contenido del carnaval en Canarias.

Radio Televisión Canaria es el medio de comunicación, como servicio público, con mayor despliegue en Canarias, en televisión, radio y digital. Nuestros medios técnicos y humanos permiten el acceso a contenido único hecho aquí y con temas de especial interés para nuestra comunidad.

Nuestro contenido audiovisual, los mejores programas de televisión y también los contenidos de La Radio Canaria serán accesibles en nuestras publicaciones en Google Discover.

Paso a paso de cómo seguir a RTVC en el perfil de Google Discover

Puedes seguirnos a través de este enlace. Y si no, también hacerlo siguiendo estos pasos:



Abre la app de Google en el móvil .

. En caso de que tengas un móvil Android desliza a la izquierda la pantalla principal .

. Inicia sesión con tu cuenta de Google .

. Busca una noticia que te salga de RTVC .

. Pulsa el botón SEGUIR que se encuentra en la parte superior derecha de la tarjeta de la noticia.

De esta manera indicamos a Discover qué contenidos nos interesan y accederemos a una información más personalizada en nuestro móvil. Indicaremos que son relevantes y los veremos con mayor frecuencia. Así, cada vez que entres a la aplicación podrás ver, con un simple acceso directo, las alertas del contenido de RTVC, con la garantía de calidad, confianza y de información de servicio público.

Al tratarse de una aplicación basada en un algoritmo, se recomienda interactuar con ella. En cuanto detectes una publicación de RTVC pincha en ella, léela, haz scroll e incluso puedes compartirla a través de tus redes sociales. De esta forma reforzamos las señales para que Google Discover entienda que es de nuestro interés y multiplique su visibilidad.

En la actualidad estamos inmersos en un revolucionario cambio en las formas de comunicación entre los usuarios de internet con los contenidos basados en inteligencia artificial. RTVC sigue en su apuesta por la información veraz, rigurosa y contrastada de servicio público a la comunidad.