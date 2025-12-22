ES NOTICIA

Directo
InicioSorteosLoteria de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Cuarto premio: 78477. Se ha vendido mayoritariamente en Cazorla (Jaén) y Getafe (Madrid)

RTVC
RTVC

El número 78477 es el segundo premio de la Lotería de Navidad, que se lleva 200.000 euros la serie

El número 78477 es el segundo premio de la Lotería de Navidad, que se lleva 200.000 euros la serie.

Primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025
Primer cuarto de la Lotería de Navidad 2025

200.000 euros a la serie

El número 78.477 ha sido agraciado con el primer cuarto premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie (20.000 euros al décimo).

Este primer cuarto premio ha salido a las 8:53 hora canaria y se ha vendido mayoritariamente en Cazorla (Jaén) y Getafe (Madrid).

También se ha repartido en Madrid capital, San Lorenzo de El Escorial, en Madrid; Burgos; Badalona (Barcelona); Olot (Girona); Segovia; Toledo; Valencia, Mislata y Alaquás, en Valencia.

Ha sido extraído en la segunda tabla por Piero Rai Chávez y cantado por Alisce Ríos.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El aeropuerto de El Hierro cambia su horario por falta de personal en la torre de control

Tenerife desactiva el plan de emergencias del ‘Operativo Nevadas’ en el Teide

Lotería de Navidad 2025 | Galería de imágenes y vídeos

Arde Bogotá actuará en Tenerife en su único concierto anunciado en España en 2026

El Supremo avala el control fiscal sobre los préstamos entre familiares

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025