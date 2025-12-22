El número 78477 es el segundo premio de la Lotería de Navidad, que se lleva 200.000 euros la serie

El número 78477 es el segundo premio de la Lotería de Navidad, que se lleva 200.000 euros la serie.

Primer cuarto de la Lotería de Navidad 2025

200.000 euros a la serie

El número 78.477 ha sido agraciado con el primer cuarto premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie (20.000 euros al décimo).

Este primer cuarto premio ha salido a las 8:53 hora canaria y se ha vendido mayoritariamente en Cazorla (Jaén) y Getafe (Madrid).

También se ha repartido en Madrid capital, San Lorenzo de El Escorial, en Madrid; Burgos; Badalona (Barcelona); Olot (Girona); Segovia; Toledo; Valencia, Mislata y Alaquás, en Valencia.

Ha sido extraído en la segunda tabla por Piero Rai Chávez y cantado por Alisce Ríos.