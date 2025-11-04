Los loteros piden un aumento de ‘El Gordo’ de Navidad

La Agrupación Nacional de Administradores de Loterías propone que sea de 500.000 euros la dotación del premio del Sorteo Extraordinario de Navidad

Sorteo de la Lotería de Navidad, bombo y logo de lotería Nacional / REUTERS / Isabel Infantes

Los loteros quieren aumentar la dotación económica del premio de ‘El Gordo’. La Agrupación Nacional de Administradores de Loterías, ANAPAL, propone que pase de 400.000 a 500.000 euros para incentivar las ventas.

Desde ANAPAL aseguran en un comunicado que quieren mejorar las comisiones de venta después de muchos años con la misma dotación económica.

Aseguran que así se recuperará «el atractivo del sorteo» y para que la población «cumpla sus sueños y no tapar agujeros».

Administraciones en crisis

Según este colectivo, muchas administraciones podrían cerrar sus puertas por el descenso de hasta un 52,7% de sus beneficios.

En un estudio reciente, muestran que solo un 15,5% de los encuestados se considera rentable con margen de crecimiento y aunque la media de perspectivas de negocio para el cierre de 2025 se sitúa en un moderado 6,4 sobre 10, los datos muestran que el modelo actual no permite crecer ni sostenerse.

La encuesta “Radiografía de la situación actual del sector en España” revela que el 67% de las administraciones obtiene entre el 40% y el 80% de sus ventas anuales en las ventas del sorteo de Navidad.

El presidente de ANAPAL, Borja Muñiz, ha destacado que hace catorce años que se mantiene el mismo premio Gordo de 400.000 euros. “Solo que antes suponía un poder adquisitivo mucho mayor, ya que permitía comprar casi dos casas, mientras que hoy ya no da casi ni para un piso”.

Para Muñiz, El Gordo debe actualizarse para rondar los 500.000 euros, para que sea un «premio que haga cumplir sueños y no sólo sirva para tapar agujeros”.

Los encuestados aprueban estos cambios

La mayoría de las administraciones aprueban esta subida en la dotación de ‘El Gordo’.

La red de administraciones, formada por más de 4.100 puntos de venta en toda España, comercializa la totalidad de los productos de SELAE.

Además, proponen una subida del décimo de Navidad. Unas medidas que esperan que se establezcan en la celebración del Sorteo en 2026