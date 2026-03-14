La Policía Canaria efectuará la recogida, traslado y custodia de los exámenes realizados en la oposición, hasta su traslado a la Dirección General de la Función Pública

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de la Función Pública, ha convocado para este sábado a un total de 9.215 personas para la realización del ejercicio único de la oposición para el ingreso, por turno libre, al Cuerpo Auxiliar de la Administración autonómica.

Imagen archivo RTVC.

En este proceso selectivo se convocan 299 plazas, de las cuales 14 se reservan para el turno de discapacidad de personas con un grado igual o superior al 33% y el resto para el turno general, según ha informado este jueves la Consejería de Presidencia en una nota.

Medidas urgentes

Asimismo, con arreglo a la ley de medidas urgentes que se aprobó, primero como Decreto – Ley en el año 2024 y luego como Ley en el año 2025, se han adicionado 60 plazas para su posible cobertura durante los dos años siguientes a la terminación del procedimiento.

El llamamiento se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana en el Campus Universitario de Guajara de la Universidad de La Laguna y en el Campus Universitario de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo necesaria la ocupación de la práctica totalidad de sus aulas, 81 en Tenerife y 88 en Gran Canaria. En concreto, 4.558 personas han optado por realizar la prueba en la sede Tenerife y 4.657 personas en la sede de Gran Canaria.

Personas titulares

El Tribunal Calificador, compuesto por cinco personas titulares, estará asistido en todo momento por aproximadamente 600 personas colaboradoras para garantizar la correcta ejecución de la prueba.

Por las características del llamamiento de carácter masivo, la Dirección General de Función Pública lo ha puesto en conocimiento del Cuerpo General de la Policía Canaria, de las policías locales de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, de la Policía Nacional, de la Dirección General de Emergencias, de la Dirección General de Seguridad, Dirección del Servicio de Urgencias Canario del Servicio Canario de la Salud y del 112 del Gobierno de Canarias. Se contará con presencia de transporte sanitario urgente medicalizado.

La Policía Canaria efectuará la recogida, traslado y custodia de los exámenes realizados hasta su traslado a la Dirección General de la Función Pública para su apertura y corrección.