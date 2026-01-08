La iniciativa para empleados públicos busca mejorar la eficiencia y la innovación en la Administración mediante un uso responsable de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT

El Gobierno de Canarias forma a más de 400 empleados públicos en el uso de la inteligencia artificial. EFE

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una acción formativa dirigida a más de 400 empleados públicos para impulsar el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la Administración autonómica.

La formación, enmarcada en el programa de liderazgo e innovación pública de la Consejería y organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, se desarrolló bajo el título “ChatGPT y otras IA: tips básicos para mejorar la eficiencia de las personas empleadas públicas”.

La elevada participación registrada refleja el interés existente por la aplicación responsable y eficaz de estas tecnologías en el sector público.

Modernización de la Administración Pública

La directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, Juana María Reyes, destacó que la inteligencia artificial supone “una oportunidad sin precedentes para avanzar en la modernización de la Administración Pública”, permitiendo mejorar los procesos internos y ofrecer servicios más ágiles y centrados en la ciudadanía.

El seminario, impartido por el experto en estrategia y automatización Carlos Alberto González Delgado, abordó de forma práctica los retos, oportunidades y límites de la IA generativa, así como casos reales de uso, buenas prácticas y principios éticos para su correcta aplicación en el trabajo diario del personal público.