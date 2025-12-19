Un ejercicio estadístico de la IA combina historia, preferencias y supersticiones para señalar el número del Gordo a pocos días del sorteo

La IA “predice” el número del Gordo y revela las terminaciones favoritas entre los canarios. EFE

A pocos días del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, la inteligencia artificial se ha sumado a la conversación navideña con un ejercicio de predicción divertida: señalar un número que reúna estadísticas históricas y tendencias de elección de los jugadores, sobre todo en Canarias.

El número señalado por la IA para este año es 54.685. Esta elección se basa en varios factores: Terminación en 5, que históricamente es la que más veces ha salido en el Gordo. Últimos dígitos 85, también frecuentes en premios pasados. Y, rango intermedio, que suele ser el más demandado por los jugadores.

Aunque este número se ha generado mediante un análisis de patrones y preferencias, la IA recuerda que todos los números tienen exactamente la misma probabilidad de salir y que esto es solo un ejercicio divulgativo.

Terminaciones favoritas entre los canarios

Los loteros de las islas confirman que las terminaciones más buscadas siguen la tendencia nacional:

• 5, 4 y 6 son consideradas afortunadas y son las más solicitadas.

• 8 y 7 también generan interés por su repetición histórica y asociación cultural con la suerte.

Muchos jugadores eligen números que les resultan significativos: fechas de cumpleaños, aniversarios o acontecimientos recientes. Aunque no aumenten las probabilidades de ganar, estas preferencias marcan la compra de décimos en administraciones de Tenerife, Gran Canaria y el resto del Archipiélago.

“La IA no predice el Gordo, solo combina datos históricos y hábitos de elección de los jugadores para generar un número que podría ser atractivo, pero no hay manera de asegurar que toque”, aclara la IA en el ejercicio estadístico.

En definitiva, la Lotería de Navidad sigue siendo un juego de azar, pero la combinación de estadísticas, tradiciones y supersticiones hace que cada año surjan curiosidades como esta, que alimentan la ilusión y las conversaciones entre los canarios y el resto de España.