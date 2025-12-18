Durante el sorteo de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre se escucharán muchas palabras que son importantes para entender cómo funciona el juego

Recopilamos las 17 palabras clave de la Lotería de Navidad para que no te pierdas detalle en el sorteo del 22 de diciembre que se celebrará en el Teatro Real de Madrid.

A pocos días del sorteo, son muchas las dudas que pueden presentarse sobre la terminología que se escuchará durante la jornada. Pedrea, copa o reintegro son algunas de las palabras que se emplean y que tendremos que tener en cuenta para no perdernos nada del sorteo.

Diccionario de palabras de la Lotería de Navidad

Alambre

Hilo que forma parte de las tablas donde se colocan las bolas de los números y premios.

Alambres con los premios de la Lotería de Navidad . Eduardo Parra / Europa Press / Archivo

Billete

Está compuesto por diez décimos con el mismo número y la misma serie. Este año habrá cinco más que en 2023: 193 billetes con cada número. Esto significa, por ejemplo, que para el número 96.569 habrá 193 cupones. Asimismo, se jugará un total de 100.000 billetes. De esta manera, en 2024 se disponen de 193.000.000 décimos, es decir, 19.300.000 billetes.

Hoja con billetes de la lotería de Navidad / Archivo

Décimo

Es la unidad mínima del sorteo. Representa la décima parte de un billete y es lo que se suele adquirir en las administraciones de Lotería. Tiene un precio de 20 euros.

Cuando el día del sorteo cantan nuestro décimo junto a los «4.000.000 de euros» no quiere decir que esté premiado con esa cantidad, sino con la décima parte. Esto es 400.000 euros por décimo, menos el 20% que va para Hacienda.

Un décimo de la lotería corresponde a una décima parte del billete / Europa Press

Serie

Conjunto de billetes del mismo número. En la Lotería de Navidad hay 193 series y cada serie tiene 100.000 números, ya que en el sorteo los números van del 00.000 al 99.9999.

Bolas

Durante el sorteo, hay dos tipos de bolas repartidas en ambos bombos. Las de los números, que son 85.000, y las 1.787 correspondientes a los premios.

En la Lotería de Navidad hay 85.000 bolas que corresponden a los números. Eduardo Parra / Europa Press

Bombos

Estructuras cilíndricas y giratorias que contienen las bolas numeradas tanto de los números como de los premios. El Sorteo de Navidad se celebra por el sistema tradicional, por lo que estos dos bombos se utilizan para elegir los números premiados.

En el Sorteo de Navidad se utilizan dos bombos / EFE/ J.P.Gandul

Copa

Recipiente ancho y transparente donde caen las bolas que salen del bombo tras deslizarse por la trompeta.

Recipiente donde caen las bolas del bombo conocido como Copa / Archivo

Donativo

Recargo máximo del 20% del precio del décimo (24 euros en total) que las organizaciones cobran por la venta de la lotería fuera de los puntos de venta. Para esta venta externa, deben ser vendedores autorizados.

El Gordo

Primer premio de la Lotería de Navidad que tiene un valor de 4.000.000 euros (es decir, 400.000 euros por décimo).

El premio Gordo debe su nombre a un personaje creado en 1812 con la primera edición del Sorteo Extraordinario de Navidad durante el periodo de las Cortes de Cádiz, durante la Guerra de la Independencia. Con el objetivo de recaudar fondos para el Estado, se presentó a un pequeño personaje como «mascota» oficial del sorteo y que sirviera de reclamo publicitario. Se trataba del «Enano Afortunado», un hombre pequeño con cara redonda y sonriente que vestía con un traje hecho de bolas del bombo.

Popularmente pasó a llamarse «El Gordo de Navidad» y fue un gran atractivo para que la población participara en el sorteo. Pasado el tiempo, su vínculo con la buena suerte llevó a que el primer premio pasara a llamarse «El Gordo».

Se denomina El Gordo al primer premio de la Lotería de Navidad / Europa Press / Archivo

Liras

Aparato formado por diez varillas metálicas donde se ordenan las bolas tras su recuento y comprobación antes del sorteo. Hay un total de 200 liras y cada una de ellas contiene 500 bolas.

Liras en la Lotería de Navidad / Europa Press / Archivo

Número

Conjunto de cinco cifras que aparece en un décimo y que opta a alguno de los premios de la Lotería de Navidad.

Los números optan a premio en la Lotería de Navidad/ A. Pérez Meca / Europa Press

Paraguas

Estructura circular de la que penden las liras que contienen las bolas de los números en juego.

Pedrea

Conjunto de los premios menores de la Lotería. Cada billete premiado recibe 1.000 euros y cada décimo 100.

Reintegro

Premio equivalente a la cantidad jugada, es decir, es la devolución del dinero pagado por un décimo. Es una recuperación de la inversión que se ha hecho en el sorteo: los 20 euros por cada décimo jugado.

El reintegro se da a aquellos décimos cuya última cifra sea igual a la de El Gordo de Navidad. En la Lotería, se reparten un total de 9.999 reintegros.

Tabla

Lugar donde se insertan por orden de salida las bolas de los premios y los números. Cada tabla cuenta con 200 bolas divididas en diez alambres, cada uno con 20 bolas de premios y 20 de números.

Imagen de una de las tablas de la Lotería de Navidad que se utiliza durante el sorteo / Europa Press / Archivo

Tolva

Recipiente transparente en forma de embudo que sirve para hacer pasar las bolas con los números en juego desde las liras hasta el bombo.

Tolva en la Lotería de Navidad. Eduardo Parra / Europa Press / Archivo

Trompeta

Embudo o canal por donde se deslizan las bolas del bombo hasta la copa.

Trompeta en La Lotería de Navidad / Archivo

