La gala anual distingue la superación y el compañerismo de las participantes mayores de sesenta años durante la edición de 2025

El vicepresidente Manuel Domínguez y el consejero Poli Suárez entregaron este lunes los galardones en Tenerife. El evento reconoció la implicación de ocho mujeres en este programa de envejecimiento activo. La iniciativa combina el ejercicio físico con la estimulación cognitiva para prevenir el deterioro por la edad.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Manuel Domínguez destacó que estas actividades mejoran la calidad de vida de los participantes. El modelo de sociedad canario apuesta por otorgar un papel protagonista a las personas mayores. El Gobierno de Canarias considera clave respaldar estos proyectos para avanzar en la cohesión social.

El programa creció el pasado año hasta alcanzar a más de ochocientas personas en la isla. La iniciativa ya es un referente social y deportivo que fomenta la convivencia entre vecinos. Las autoridades confirmaron el éxito de una experiencia que ya funciona en treinta municipios del archipiélago.

Protagonismo femenino en los galardones

Las propias compañeras votaron las distinciones en categorías como el esfuerzo, la perseverancia o la superación. Maribel Castro recibió el premio de superación por su trayectoria en el municipio de Arafo. Juana Aponte destacó por su carisma en El Rosario y Boya Hernández por su esfuerzo.

Carmen de León obtuvo el reconocimiento por su buen rollo en el municipio de Santiago del Teide. La organización premió la inspiración de María González y la evolución de Juana Evangelista González. Elizabeth Hernández y Luz Morela Rodríguez completaron la lista de premiadas por su constancia y compañerismo.

Expansión de la iniciativa para 2026

La Consejería de Educación y Deportes trabaja para implantar este modelo en más municipios e islas. Poli Suárez reconoció la visión de los fundadores por convertir una idea en una realidad consolidada. El trabajo conjunto con cabildos y ayuntamientos facilitará la llegada del proyecto a todo el archipiélago.

Los organizadores anunciaron que el circuito de Tenerife llegará a doce municipios el próximo año. Santa Cruz de Tenerife y La Laguna destacan como las nuevas incorporaciones para la siguiente edición. El proyecto mantiene su carácter solidario y refuerza los lazos de unión en cada localidad.