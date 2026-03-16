La corporación insular distingue a siete personalidades y entidades por su compromiso con el desarrollo social y económico de la isla

El Cabildo de La Palma celebra hoy su 113 aniversario en el Teatro Circo de Marte de la capital palmera. La institución entrega los terceros Premios Insulares a profesionales y asociaciones locales durante esta ceremonia institucional. El evento reconoce la trayectoria y la sensibilidad de los premiados con la realidad cultural y económica de la isla.

Vídeo RTVC

El Teatro Circo de Marte acoge esta tercera edición de las distinciones insulares. La ceremonia coincide con la conmemoración de la creación de la primera corporación insular. El acto pone en valor el esfuerzo de quienes mejoran la vida social de todos los ciudadanos.

Un reconocimiento al compromiso palmero

Sergio Rodríguez destaca el orgullo que siente por todos los galardonados este año. El presidente define a los premiados como el reflejo fiel del espíritu del pueblo palmero. Según el dirigente, estas entidades representan la excelencia en ámbitos muy diversos de la sociedad.

La institución premia tanto a figuras particulares como a colectivos con un gran recorrido. El Cabildo subraya la importancia de la sensibilidad mostrada hacia el entorno de la isla. Estos galardones consolidan así una tradición de gratitud pública hacia el talento local.

Vídeo RTVC

Galardonados de la tercera edición

La ganadera Brenda García y el médico Luis Ramos reciben sus respectivos honores individuales. Por su parte, el doctor en economía Carlos Fernández destaca el sentimiento de cariño recibido. Fernández afirma que este privilegio pertenece a todo el conjunto de las asociaciones participantes.

El sector asociativo cuenta con una presencia muy destacada en la lista de distinciones. La asociación medioambiental Cinsuela de Tijarafe obtiene el reconocimiento por su labor con la naturaleza. También la Asociación de la Policía Local de La Palma recibe el aplauso institucional.

El Club de Automóviles Antiguos de El Paso completa este grupo de entidades premiadas hoy. Cada profesional seleccionado aporta un valor único al crecimiento sostenible de nuestra economía insular. El público asistente celebra la entrega de estas medallas en un ambiente de gran emoción.