La Laguna abre el plazo para el Premio Pedro Molina Ramos

El galardón busca reconocer la excelencia y la trayectoria de las personas o entidades del sector primario lagunero

El Ayuntamiento de La Laguna inicia esta semana la convocatoria para la cuarta edición de esta distinción municipal. El Foro Económico y Social coordina este proceso para homenajear a los profesionales de la agricultura y la ganadería. Los interesados pueden formalizar sus propuestas a través de la sede electrónica hasta el próximo 6 de junio.

Pedro Molina Ramos / Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Este reconocimiento ensalza las aportaciones de personalidades que trabajan en favor del campo. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destaca que estos ámbitos profesionales definen la historia y los orígenes locales. La iniciativa pretende poner en conocimiento de la ciudadanía la labor esencial de estos colectivos.

El nombre del premio rinde tributo a una de las figuras más importantes de la ganadería tinerfeña. Pedro Molina Ramos presidió entidades clave como la Asociación de Ganaderos de Tenerife y la Federación de Arrastre. Además, el histórico dirigente desempeñó el cargo de primer vicepresidente del Foro Económico y Social.

Criterios de selección y plazos

El jurado evaluará la dedicación y el compromiso con el pasado y futuro del sector primario. También valorarán la contribución a la innovación tecnológica y el fomento del desarrollo sostenible. El impacto en la economía local y la preservación del medio ambiente resultan aspectos fundamentales.

La Comisión Permanente analizará todas las propuestas recibidas una vez finalice el periodo de inscripción. El Foro dará a conocer el nombre del premiado durante el segundo pleno del año en junio. El año pasado el galardón recayó en el docente e investigador Wladimiro Rodríguez Brito.

Entrega del galardón y consultas

El acto oficial de entrega se celebrará durante el próximo mes de julio. Esta ceremonia coincidirá con la clausura de la Feria Agroganadera de Tenerife, conocida como FAGATE. De este modo, la distinción ganará visibilidad dentro del marco de este evento sectorial relevante.

Por otra parte, los ciudadanos disponen de un formulario específico en línea para registrar sus candidaturas. El consistorio ofrece toda la información detallada en su portal web oficial para resolver cualquier duda.