En 2024 no pudo entregar el premio Gordo pero sí que repartió muchos otros premios. Fue la segunda administración de Tenerife que más alegrías tuvo tras Guía de Isora

La Chasnera en una de sus celebraciones habituales el 22 de diciembre / Archivo

En Canarias, hay muchos puntos de venta de lotería emblemáticos que cada año reparten suerte. Estampas tan especiales, como la celebración del premio cada 22 de diciembre son habituales en La Chasnera, ‘la gasolinera de la suerte’ que se encuentra en en el kilómetro 54 de la TF-1, autopista sur de Tenerife, en el municipio tinerfeño de Granadilla.

Esta estación suele ser uno de los lugares del Archipiélago donde se reparten más premios del Sorteo Extraordinario de Navidad. En 2024 fueron doce años repartiendo suerte y este año aspiran también al Gordo.

En 2023, La Chasnera vendió seis décimos del Gordo con el número 88.008, dos segundos premios con el 58.303 y 39 décimos repartidos en quintos premios (88.979, 01.568, 86.007 y 57.421). Entre las agraciadas, también estaban los empleados de la cafetería de la estación de servicio, que ganaron cinco quintos premios.

Premios en 2024 entregados por la ‘Gasolinera de la Suerte’

El más relevante de los premios que entregó en 2024 fue el tercer premio, el 11840, del que ‘La Chasnera’ vendió un total de 190 décimos: 950.000 euros para los afortunados compradores.

También vendió algunos décimos de los dos cuartos premios. Del 77768 tenía consignados 27 décimos, lo que son 540.000 euros en premios. Del cuarto 48020 vendió solo un décimo, 20.000 euros repartidos con él.

No solo eso, también repartió quinto premio. Siete décimos del 74778, también se vendieron en La Chasnera, repartiendo 42.000 euros.

Últimos días para comprar Lotería de Navidad

Son muchas las personas que ultiman la compra de su décimo en La Chasnera. Desde primera hora de la mañana, se ha formado cola en la gasolinera para hacerse con algún número más antes del esperado sorteo del 22 de diciembre, aunque también hay quien se ha animado en último momento para probar fortuna.

Como este, muchos lugares de Canarias se enfrentan a sus últimos días de venta de décimos tras más de seis meses repartiendo una suerte que muchos conocerán el próximo lunes.