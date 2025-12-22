Genaro Medina, exmetre de El Corte Inglés en Las Palmas de Gran Canaria, gana uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad tras 23 años jugando el mismo número junto a sus compañeros

23 años comprando el mismo décimo de Lotería de Navidad y la suerte le sonríe al jubilarse. EFE

La administración de Lotería número 50 de Las Palmas de Gran Canaria, ubicada en El Corte Inglés del barrio de Siete Palmas, ha repartido suerte con uno de los quintos premios del sorteo de Navidad, el 60.649, un número que ha sido abonado por varios empleados del centro comercial durante más de dos décadas.

Entre ellos se encuentra Genaro Medina, quien pasó 23 años comprando religiosamente el mismo décimo con sus compañeros de la cafetería donde trabajaba como metre. “Al final va a resultar que el gafe era yo”, bromea Medina, quien ya jubilado ha visto cumplida su paciencia y constancia.

El momento de la sorpresa llegó mientras repostaba gasolina y escuchaba la radio: reconoció enseguida su número y no pudo evitar la alegría. Junto a su décimo personal, Medina compartirá parte del premio con su familia y con los compañeros de la cafetería, que también habían apostado por el mismo número.

Quinto premio: 60.649

“Yo me marché de aquí y dije: algún día ganaré la Lotería de Navidad, porque yo me voy, yo soy mala suerte. Lo seguí comprando dos años calladito la boca, con paciencia, y mira… al final me lo gané”, recuerda entre risas. Su intención inmediata: “una cerveza bien fresquita para brindar” junto al equipo de la cafetería.

Los responsables de la administración afortunada, Susana Alcántara y Juan Manuel Izquierdo, mostraron su alegría por poder repartir un premio entre quienes llevan años apostando por el 60.649. De los 380 décimos vendidos, la mayoría se distribuyó entre empleados del departamento del centro comercial, lo que convierte la celebración en una doble alegría.

No es la primera vez que la administración número 50 reparte fortuna: desde su apertura en 2019 ha dado un cuarto premio y otros dos quintos premios, consolidándose como un punto de buena suerte en la ciudad.

Medina y sus compañeros coinciden en que, más allá del dinero, este premio representa la emoción y la satisfacción de quitar el “gafe” a un número que han jugado con constancia durante más de 20 años.