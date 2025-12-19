Desde las 07:30 horas, Televisión Canaria, La Radio Canaria y la web de RTVC.es seguirán en directo y minuto a minuto el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

RTVC se vuelca un año más con el Sorteo Extraordinario de Navidad, que podrá seguirse en directo este lunes 22 de diciembre a partir de las 07:30 horas en La Radio Canaria y en Televisión Canaria, con una programación especial y un amplio despliegue técnico y humano para contar, minuto a minuto, cómo la suerte va recorriendo el Archipiélago.

Desde primera hora de la mañana, ambos medios ofrecerán un seguimiento continuo del Sorteo, del ambiente que se vive en las Islas y en el exterior del Teatro Real de Madrid, con conexiones en directo, actualizaciones constantes y la información de los premios a medida que vayan saliendo.

Además, RTVC.es y las redes sociales de RTVC ofrecerán información actualizada al minuto, con todos los detalles del sorteo, las celebraciones y las historias más emotivas que deja la jornada. Los usuarios y usuarias podrán también comprobar en tiempo real si su décimo ha resultado premiado a través del comprobador de premios disponible en la página especial de la Lotería de Navidad de RTVC.

Hasta el inicio del Sorteo, previsto a las 08:00 horas, los informativos de radio y televisión realizarán un recorrido por las administraciones canarias que han repartido suerte en los últimos años y mostrarán el ambiente que se vive tanto en el Archipiélago como en los alrededores del Teatro Real, a pocos minutos del comienzo del sorteo más esperado del año. Desde Madrid, la corresponsal del grupo, Silvia Mascareño, contará en directo cómo se vive la jornada en el epicentro de la Lotería de Navidad.

Un día para las buenas noticias

A partir de las 07:30 horas, arranca la cobertura en Televisión Canaria con una edición especial de ‘Buenos Días Canarias’, presentada por Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte, junto a Lorena de Cobos, con la voz en off de Alexis Hernández y un equipo de 12 reporteros y reporteras desplegados en todas las Islas y en Madrid.

Esta es la primera vez que Pilar Rumeu se pone al frente de la retransmisión de la Lotería, una cobertura de más de cuatro horas en directo. «Para mí es la primera vez y estoy muy emocionada. Todos mis compañeros me han dicho que es un día muy especial y entrañable, a pesar de todas las horas en plató», señala Rumeu.

Delante y detrás de las cámaras, ese día se vive de manera muy emotiva en la redacción. «Todos llevamos algo de comer. Ponemos una mesita con lo que ha traido cada uno, para llevar de la mejor manera posible tantas horas en directo. Yo llevaré bombones, porque soy goloso y porque, además, debe ser algo rapidito, tampoco podemos pegarnos el gran desayuno».

También se inicia este año conduciendo la retransmisión desde plató Isaac Tacoronte, presentador de las mañanas en ‘Buenos Días Canarias’. «Yo he estado todos los años, pero de redactor cubriendo el día en los lugares donde ha tocado. Este año lo voy a celebrar desde otro punto de vista».

Tacoronte coincide con Rumeu en el carácter especial de la jornada: «Este es uno de los días más felices para los que nos dedicamos a esto, un día en el que sólo vamos a dar buenas noticias».

Una sensación que comparte también Lorena de Cobos, para quien esta cita es especialmente ilusionante. “Para un redactor que normalmente está en la calle, es uno de los días más bonitos para trabajar. La gente está muy contenta y esa alegría se contagia también dentro de la redacción”, señala.

Ese ambiente se vive tanto delante como detrás de las cámaras: . “Es un día estresante, porque son muchas horas en directo, pero la alegría y el buen rollo de la redacción neutralizan ese estrés. Venimos a trabajar y no nos cuesta nada el madrugón; hay muy buen humor y mucha ilusión”, concluye.

La voz de la lotería en RTVC

Estarán acompañados por la voz en off de Alexis Hernández, referente indiscutible de la información de Lotería en RadioTelevisión Canaria.

Este será el sorteo número 27 que narra para RTVC, desde que en 1999se convirtiera en la primera voz canaria en contar la Lotería de Navidad para Canarias en la televisión pública.

“El primero fue en 1999. La Televisión Canaria me envió a Madrid y se hizo desde la sede de Guzmán el Bueno. El resto ya los hemos vivido desde aquí”, recuerda Hernández, que ha estado presente en todos los sorteos, poniendo voz a uno de los días más esperados del año.

Sobre el desarrollo de la jornada, destaca que “lo más complicado siempre son las dos primeras horas; a partir de ahí empiezan a salir premios, llegan las conexiones, cambian los ritmos… y todo suele ir rodado”.

El soniquete de San Ildefonso en La Radio Canaria

También la radio pública vive una de sus citas más especiales del año. Estíbaliz Pérez, que ha presentado en numerosas ocasiones el Especial de la Lotería en ‘Buenos Días Canarias’, vivirá este año la jornada desde las ondas de La Radio Canaria, durante la emisión de ‘De la noche al día’. A partir de las 07:00 horas, y con enlaces en todas las islas, estará acompañada por Eugenio González y Mercedes Martín.

“Lo vivo con la misma ilusión que en la tele, porque el día de la Lotería es tan importante, tan familiar y tan navideño, que casi marca el inicio de la Navidad”. Pérez reconoce que siempre le ha gustado trabajar ese día: “Se te contagia la alegría. A los que trabajamos en la tele nos encantaba, y cuando llegué a la radio y vi que me coincidía también con la programación pensé, ¡qué suerte!, es una forma de seguir con esa ilusión”.

Veterano en la narración del Sorteo de Navidad desde las ondas de la radio pública, Eugenio González destaca el carácter especialmente radiofónico de esta cita: “La radio y la Lotería de Navidad se llevan muy bien; la inmediatez nos permite hablar casi al instante con los afortunados”. Tras presentar este especial en varias ocasiones, confiesa que cada año lo vive como si fuera el primero: “Cada vez que me comunican que tengo que presentarlo es como si me tocara el Gordo”. Además, subraya el ambiente que se genera durante la emisión: “Es una mañana súper especial; desde primera hora creamos un clima divertido y de mucha complicidad con los oyentes. ¿Puede haber algo mejor que compartir en antena la alegría de los premiados? Ya te adelanto que no”.

Esa misma sensación de complicidad y alegría la destaca también Estíbaliz: “Es una jornada en la que el público busca desconectar de la actualidad y dejarse llevar por el cantar de los niños de San Ildefonso, ese soniquete que te da un gusanillo cada vez que sale un premio, incluso cuando lo estás presentando”.

Y como toda tradición que se precie, también en La Radio Canaria habrá desayuno compartido: “En la tele yo llevaba brownie o bizcochón; en la radio no sé cómo se hace, pero algo llevaré… voy a implantar la tradición”.