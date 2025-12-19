Cada vez es más habitual compartir décimos entre familiares y amigos para la Lotería de Navidad, pero los expertos recuerdan la importancia de dejarlo todo por escrito y conocer las normas de cobro según el premio

La Lotería de Navidad es uno de los días más esperados del año, y muchos aspiran a llevarse el codiciado “Gordo”.

Cada vez es más frecuente compartir los décimos con familiares, amigos o compañeros de trabajo, a veces incluso mediante mensajes de WhatsApp. Sin embargo, los expertos advierten de la necesidad de hacerlo correctamente para evitar malentendidos.

Lo recomendable es firmar el décimo por detrás y, en la medida de lo posible, incluir los datos de identificación de los participantes, como el DNI.

De esta manera se garantiza que todos los que han comprado una participación puedan cobrar su parte en caso de premio. “Si uno no puede acreditar que ha comprado su participación, corre el riesgo de quedarse sin cobrarla”, recuerdan.

Cómo compartir y cobrar un décimo de la Lotería de Navidad sin sorpresas. EFE

El portador del décimo lo cobra

Además, es importante recordar que, aunque el pago pueda hacerse de manera digital, el décimo sigue siendo un documento al portador.

Solo quien lo tenga físicamente puede cobrar el premio. Los premios de hasta 2.000 euros se cobran en los puntos de venta habituales; por imperativo legal, los pagos en efectivo se limitan a premios de hasta 1.000 euros, y los importes superiores se abonan mediante tarjeta o transferencia bancaria. En el caso de premios mayores de 2.000 euros, será necesario acudir al banco.

Con estas precauciones, compartir un décimo puede ser tan emocionante como seguro, y los jugadores podrán disfrutar de la ilusión de la Lotería de Navidad sin sorpresas desagradables.