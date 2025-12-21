El sorteo de Navidad 2025 reparte este lunes 70 millones más

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá este lunes 22 de diciembre, a partir de las 9.00 horas, un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Agraciados con el ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2023 correspondiente al número 88008 celebran su suerte en la administración Doña Manolita, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid. Europa Press

Cinco series más que en 2024

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una. Ascienden así a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destina a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad reparte 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.

El primer premio, conocido popularmente como el ‘Gordo’ de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie. El segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

Cobro de los premios

En relación con el cobro de los premios, se pondrá realizar desde la misma tarde del sorteo cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos. Y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

Por otro lado, cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).

En el caso de décimos adquiridos en la web de Loterías y Apuestas del Estado, los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente. Será en la comunicada por el jugador en su cuenta de juego una vez se verifique el número de cuenta tras el sorteo. Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos. Es ese caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.

Así, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que las entidades bancarias no podrán pedir ninguna comisión ni exigir contraprestación a los ciudadanos que se acerquen a cobrar los premios.

¿Qué premios tributan?

Los premios iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación. Los que excedan dicha cantidad deberán tributar. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el 20%.

«Podemos estar orgullosos porque desde 1812, todos juntos, hemos construido una tradición como la Lotería de Navidad, que representa algo más que un Sorteo. Cuando decimos que es ‘El Sorteo que nos une’ estamos describiendo un fenómeno social que se siente y se aprecia en nuestras calles y plazas, y que es motivo de celebración colectiva», afirmaba el presidente de Loterías, Jesús Huerta.

Media de gasto por jugador

En 2025, cada español gastará una media de 76,08 euros en comprar décimos para el sorteo, frente a los 73,84 euros del año anterior. De hecho, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL) espera vender más de 3.500 millones de euros en décimos y participaciones y superar los 175 millones de décimos.

Para loteros, el sorteo de Navidad es muy importante, ya que «supone más de la mitad de las ventas de lotería nacional del año», según recordaba el presidente de ANAPAL, Borja Muñiz.