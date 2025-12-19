Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote viven los días previos a la Lotería de Navidad con expectación, con administraciones que agotan números y clientes que confían en la suerte

Canarias encara la recta final de la Lotería de Navidad con ventas récord y largas colas. RTVC

La cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha puesto en movimiento a miles de personas en las islas Canarias. En los últimos días se ha intensificado la compra de décimos en las administraciones de lotería, donde se respira un ambiente de nervios, ilusión y mucha expectación.

En Lanzarote, las jornadas previas al sorteo están siendo especialmente ajetreadas. Las ventas han ido en aumento, impulsadas por quienes esperan hasta última hora para comprar sus números. Los décimos más demandados han sido el 4 y el 7, y el lotero confía en volver a repartir suerte, como ya ocurrió por última vez en 2023, cuando se vendió un premio importante.

En Tenerife, la popular administración de La Chasnera, conocida como la “gasolinera de la suerte”, registra largas colas desde primera hora de la mañana. En los últimos diez años ha repartido premios de la Lotería de Navidad y este 2024 la campaña comenzó con fuerza desde el mes de julio, manteniendo viva la ilusión entre clientes y trabajadores.

Mientras tanto, en Gran Canaria, las administraciones que repartieron premio el año pasado han experimentado un notable incremento en las ventas. En la administración del Pino, los décimos se han agotado y los números 5 y 7 han sido los primeros en venderse, reflejo de la alta demanda en esta recta final.

La intensa actividad en estas islas refleja la tradición y la esperanza que rodean cada año esta cita navideña, con muchos residentes y visitantes confiando en que la suerte vuelva a sonreír en Canarias.