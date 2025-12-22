Sigue aquí toda la actualidad del sorteo

Sin grandes premios en la Lotería de Navidad, muchos canarios se conforman con recuperar lo invertido en la pedrea y ya miran al Sorteo del Niño

Tras el sorteo de la Lotería de Navidad, en Canarias queda el consuelo de la pedrea y, en algunos casos, del reintegro.

Desde esta misma tarde, las administraciones se preparan para afrontar los pequeños pagos de quienes comprueban si al menos han recuperado lo invertido, con la vista puesta ya en volver a probar suerte en el Sorteo del Niño.

Alegría aunque no haya tocado

A falta de una lluvia de millones, la mayoría se ha conformado con celebrar el Día de la Salud. “Nada, ni un reintegro, qué pena, pero me alegro por la gente a la que le ha tocado”, comentan algunos, mientras otros se refugian en el refranero: “Desgraciado en el juego, afortunado en el amor”. Amor, salud y unión familiar se repiten como los verdaderos premios.

La pedrea y la ilusión sostienen el ánimo tras la Lotería de Navidad en Canarias. RTVC

Aunque los décimos han salido rascados y los premios han sido escasos, el humor no se pierde. “La ilusión se queda para el año que viene”, dicen muchos, convencidos de que, pese a todo, nunca se deja de creer… y menos aún de cara al Sorteo del Niño.