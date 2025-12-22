ES NOTICIA

El número 70048 es el segundo premio de la Lotería de Navidad, que se lleva 1.250.000 euros la serie. Ha caído en Madrid

El número 70048 es el segundo premio de la Lotería de Navidad, que se lleva 1.250.000 euros la serie. Ha caído en Madrid, en la administración de la calle Barquillo, 10.

Varias personas celebran a las puertas de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. EFE/Mariscal
125.000 euros al décimo

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este lunes en el Teatro Real de Madrid ha correspondido al número 70.048, y está dotado con 1.250.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 125.000 euros.

Varias personas celebran a las puertas de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. EFE/Mariscal
El 70.048 ha salido a las 08:21 hora canaria y se ha vendido íntegramente en Madrid, en la administración de la calle Barquillo número 10, las 198 series. Esta administración también repartió un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Navidad en 2021 así como el primer premio del Sorteo Extraordinario de «El Niño» en 2024.

essica, responsable de soporte y atención al cliente de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. EFE/Mariscal
Este es el segundo premio más importante del sorteo de Navidad que ha sido cantado en la primera tabla por los niños Ángel Abaga y Samanta Fuster.

