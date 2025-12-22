El número 79.432 es el Primer Premio de la Lotería de Navidad

El Gordo de la Lotería de Navidad, el premio más esperado del año, correspondiente al número 79432, ha sido cantado esta mañana a las 9:44 hora canaria en el Teatro Real de Madrid, desatando la euforia y la alegría en , donde los afortunados celebran la noticia. Dotado con 4 millones de euros a la serie, el Gordo no solo reparte dinero, sino también historias y emociones que se recordarán durante todo el año.

Primer Premio, a León

El primer premio de este tradicional sorteo ha tocado en su mayor parte en León, en concreto en La Bañeza, donde se han consignado 117 series, además de otras 50 en Villablino y 15 en la Pola de Gordón y 16 en Madrid, en concreto en el distrito de Ciudad Lineal.

El Gordo ha sido el quinto en salir de los grandes premios del sorteo. Se ha dado a conocer en la cuarta tabla, ha sido cantado por Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco.

Dos asociaciones de fútbol y una de campaneros han repartido 468 millones del Gordo en la localidad leonesa de La Bañeza, donde se han vendido 117 series de ese primer premio, según han informado a EFE desde la administración número uno de la localidad.

Todas las series se han vendido en participaciones y no se ha vendido nada por ventanilla, según las mismas fuentes.

