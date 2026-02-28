La posibilidad de optar por estas viviendas industrializadas, se debe a la rapidez en su ejecución y la excelencia constructiva

El Cabildo de La Palma analiza la implantación de viviendas industrializadas en la isla para dar «respuestas eficaces» tanto para las personas afectadas por la erupción del Tajogaite (2021) como para ampliar el parque de vivienda pública en la isla.

Viviendas industrializadas. Archivo.

Con ese propósito, el presidente de la corporación insular, Sergio Rodríguez, se reunió recientemente con representantes de cinco empresas punteras de Navarra y la gerencia del iCONS – Cluster de la Industrialización de la Construcción de Navarra, con el objetivo de explorar vías de colaboración para implementar en la isla modelos de vivienda industrializada, caracterizados por su rapidez de ejecución y su excelencia constructiva.

Problema habitacional

«Nuestro compromiso es dar más posibilidades a los afectados y trabajar desde la institución en caminos que posibiliten contar con vivienda pública de calidad. El Cabildo seguirá aportando fondos públicos para resolver el problema habitacional en La Palma», esgrime en un comunicado Sergio Rodríguez.

Las empresas participantes en este encuentro destacan por aportar sistemas integrados e integradores de obras, lo que permite pasar de la construcción artesanal in situ a un sistema de fabricación de componentes en taller que se ensamblan en el destino.

Tiempos de espera

Este modelo no solo reduce drásticamente los tiempos de espera, sino que minimiza errores y costes, recalca el Cabildo de La Palma en el comunicado.

En cuanto a la solvencia logística, las empresas del clúster iCONS han confirmado que cuentan con la infraestructura y capacidad necesarias para el transporte de los materiales y sistemas integrales hacia las islas, superando así los retos de la fragmentación territorial.

El iCONS es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que lidera la transformación del sector de la edificación en Navarra hacia un modelo industrializado, sostenible y digitalizado.

Reconstrucción de La Palma

Sus pilares se alinean con las necesidades de reconstrucción de La Palma en la sostenibilidad, digitalización y apuesta por la colaboración público-privada, ahonda la corporación insular.

En el marco de la relación que el Cabildo mantiene con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, este tipo de clústeres se posicionan como referentes para una reconstrucción que no solo sea rápida, sino también respetuosa con el entorno y capaz de fijar población mediante la creación de hogares modernos y eficientes, concluye.