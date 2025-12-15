La operación de crear 53 viviendas, valorada en 10,3 millones de euros, permitirá realojar de forma prioritaria a personas que aún viven en casas contenedor y de madera en La Palma

El Cabildo de La Palma adquiere un edificio en Los Llanos para crear 53 viviendas para afectados por el volcán. Cabildo de La Palma

El Cabildo de La Palma ha formalizado la adquisición de un edificio en construcción en el municipio de Los Llanos de Aridane que permitirá disponer de 53 viviendas destinadas de manera prioritaria a personas afectadas por la erupción volcánica que todavía residen en casas contenedor y viviendas de madera.

La operación, supuso una inversión de 10,3 millones de euros, y se ejecutó por la institución insular con financiación de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha destacado que la compra de este inmueble representa uno de los avances más relevantes en materia de vivienda dentro del proceso de reconstrucción de la isla. Asimismo, agradeció la colaboración de la Consejería de Presidencia y de la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social del Ejecutivo autonómico.

Se ha desarrollado una nueva normativa

Rodríguez explicó que la adquisición ha requerido un trabajo previo prolongado, tanto en la localización de inmuebles susceptibles de compra como en la tramitación administrativa y legal necesaria para culminar el proceso.

En este contexto, subrayó que ha sido preciso desarrollar nueva normativa y que el Cabildo asumiera competencias en materia de vivienda para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la nueva ley.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, anunció el pasado 26 de junio que las obras del edificio estarán finalizadas en un plazo aproximado de 15 meses.

Desde el Cabildo de La Palma se señala que esta actuación no será la única en el ámbito habitacional, ya que la institución prevé seguir impulsando durante la presente legislatura nuevas medidas destinadas a la recuperación de vivienda para las personas afectadas por la erupción volcánica.