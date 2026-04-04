Las obras en el barrio de Arecida mejorarán la seguridad del espacio y permitirán la apertura de un nuevo local de hostelería

El Cabildo de La Palma inicia hoy la remodelación de la plaza de Arecida en Tijarafe. Sergio Rodríguez visita los trabajos financiados con 155.635 euros del Plan Insular de Desarrollo Local. Esta intervención busca crear un punto de encuentro social seguro y moderno para todos los vecinos del municipio.

El Cabildo de La Palma invierte más de 155.600 euros en remodelar una plaza en Tijarafe / Cabildo de La Palma

El presidente insular, Sergio Rodríguez, y la alcaldesa de Tirajafe, Yaiza Cáceres, supervisaron el comienzo de las tareas de mejora. El proyecto cuenta con un presupuesto exacto de 155.635 euros destinados al acondicionamiento integral de los jardines.

Además, el plan técnico incluye la impermeabilización de las superficies para garantizar la durabilidad de la plaza. Los operarios trabajan actualmente en el embellecimiento de las zonas comunes para fomentar el uso ciudadano.

Por otra parte, la institución insular utiliza fondos del Plan Insular de Desarrollo Local (PIDL) para estas obras. El equipo de gobierno prioriza estas infraestructuras para generar un impacto positivo en la vida diaria de los residentes.

Nuevas oportunidades para el barrio

La remodelación de este espacio público ofrece la posibilidad de establecer un negocio de hostelería en la zona. Actualmente, el barrio de Arecida carece de cafeterías o bares para el servicio de sus habitantes.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Tijarafe espera que esta mejora atraiga a emprendedores locales al sector. La creación de este punto social revitalizará la economía del entorno rural de forma inmediata.

Asimismo, los técnicos aplican un moderno sistema de pavimento drenante en toda la superficie de la plaza. Esta tecnología facilita la filtración del agua y asegura un mantenimiento óptimo de los nuevos jardines.

Compromiso con el desarrollo rural

El Cabildo destinó 40 millones de euros en 2024 para repartir entre los catorce ayuntamientos palmeros. Estas ayudas se distribuyen en cuatro anualidades siguiendo estrictamente el índice de ruralidad de cada municipio.

Específicamente, Tijarafe recibirá un total de 2,3 millones de euros gracias a este ambicioso plan de inversiones. Los fondos permiten ejecutar proyectos fundamentales en zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos.

Finalmente, Sergio Rodríguez destaca la importancia de compactar y nivelar correctamente los terrenos de la geografía insular. Estas acciones aseguran instalaciones municipales de alta calidad para el disfrute de las familias de la isla.