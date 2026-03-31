El Cabildo y el Gobierno de Canarias diseñan medidas especiales para actuar con rapidez ante desprendimientos y lluvias intensas

El Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias redactan un documento preventivo para proteger las carreteras de montaña. Esta iniciativa surge para evitar riesgos personales durante los temporales de lluvia que afectan a la isla. Las instituciones buscan agilizar la respuesta técnica y garantizar la seguridad jurídica de los operarios en situaciones de emergencia.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El nuevo protocolo permitirá habilitar el túnel nuevo de la Cumbre en doble sentido. Esta medida excepcional se aplicará de forma puntual cuando exista una justificación por emergencia. El objetivo principal es mantener la conectividad insular de manera segura para todos.

Para ejecutar este cambio, el Cabildo requiere la presencia de bomberos y una ambulancia. También resulta indispensable contar con una grúa en el punto estratégico del túnel. Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, confirma que esta coordinación permitió actuar rápido en accidentes ocurridos esta semana.

Además de la vía LP-3, el plan afecta a otras tres carreteras de montaña. Estas rutas sufren cierres habituales cada vez que las precipitaciones descargan con intensidad. El documento unificará los criterios para clausurar estas vías y evitar riesgos innecesarios.

Vigilancia de los taludes

La nueva normativa incluye un estudio técnico detallado sobre los taludes de la isla. Las autoridades observan con preocupación el aumento de desprendimientos en todo el territorio. Este análisis permitirá identificar los puntos más vulnerables frente a los fenómenos meteorológicos.

Los movimientos de tierra ocurren durante las lluvias y también cuando el terreno se seca. El suelo se satura de agua y pierde estabilidad tras el paso del temporal. Por esta razón, el Cabildo intensificará la vigilancia en los periodos de post-emergencia.

Finalmente, el equipo de Gobierno busca dar seguridad jurídica a los técnicos encargados. Los profesionales podrán tomar decisiones críticas bajo un amparo legal claro y definido. El protocolo antepone siempre la protección de las personas sobre cualquier otra consideración.