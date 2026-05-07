El programa de La Radio Canaria, que presenta Carlos Guillermo Domínguez, avanza a las 21:00 horas los datos del Informe UNESPA sobre viviendas aseguradas en Canarias

Tres conversaciones serán la columna vertebral de la nueva entrega de ‘La Buchaca‘, programa sobre Economía de La Radio Canaria, que este jueves 7 de mayo, a las 21:00 horas, volverá a insistir en la relación entre Economía, Deporte y ámbito familiar, y lo hará, como es habitual, de forma amena y coloquial de la mano de su director y conductor, Carlos Guillermo Domínguez. «Parecen mundos ajenos pero lo cierto es que son ámbitos que se entrecruzan en la vida cotidiana, tanto para el mundo empresarial como en las pequeñas decisiones de la vida doméstica», señala el director de ‘La Buchaca’.

El programa arrancará con una entrevista a Tania Tejeira, organizadora del ‘Congreso Internacional de Derecho Deportivo‘, que celebrará el próximo 15 de mayo su primera edición en Gran Canaria. «Con ella hablaremos del nacimiento de esta cita, de su importancia para el Deporte, de cómo se relacionan Derecho y gestión profesional, y también del papel que puede jugar Canarias como punto de encuentro para especialistas, clubes, instituciones y profesionales vinculados al sector deportivo», avanza Domínguez.

La segunda conversación en esta edición de ‘La Buchaca’ será con Carlos Jiménez, experto en Innovación, Talento y Liderazgo. «Conversaremos sobre el uso de la Inteligencia Artificial, (IA), en las empresas y sobre el riesgo de convertir la eficiencia en deshumanización», apostilla Carlos Guillermo Domínguez.

Bajo la premisa «ahorrar personas puede salir caro», el programa ‘La Buchaca’ se detendrá unos minutos a reflexionar sobre el uso de la Inteligencia Artificial, (IA), en el ámbito empresarial. «Nos interesa conocer experiencias prácticas y asomarnos al debate que ya existe alrededor de la IA aplicada en empresas de diversa índole, porque no todo es blanco o negro y porque el debate está abierto en relación a si la IA mejora o empeora la relación entre las empresas y los trabajadores o entre las empresas y los clientes», concluye el director del programa.

Ilustración generada por IA

En la recta final del programa de esta semana la conversación será con Daniel Feo, especialista en Seguros de Hogar, con quien ‘La Buchaca’ analizará los datos del reciente Informe de UNESPA, (Asociación Empresarial del Seguro), que apuntan a que ocho de cada diez familias españolas cuentan con un Seguro de Hogar aunque con diferencias importantes entre Comunidades Autónomas.

«Canarias aparece en posiciones bajas dentro del mapa nacional: Santa Cruz de Tenerife se sitúa entre las provincias con menor nivel de aseguramiento, con un 57,6 por ciento del parque de viviendas asegurado, mientras que Las Palmas de Gran Canaria está algo por encima, con un 61,2 por ciento», adelanta el director de ‘La Buchaca’.

El programa de divulgación económica de La Radio Canaria continúa una semana más su andadura radiofónica afianzando su compromiso con la idea de ofrecer información sobre Economía al alcance de todos. «Porque hablar de dinero no es solo hablar de números, también es hablar de decisiones, confianza y futuro», concluye Domínguez.