Las obras modernizan los callejones Los Manzanos y Maestro Socorro para cumplir la normativa vigente y mejorar la vida del barrio

El Cabildo de Gran Canaria finaliza hoy la reforma del Risco de San Juan en Las Palmas de Gran Canaria. La institución invirtió 349.705 euros para eliminar barreras arquitectónicas y renovar infraestructuras básicas. Esta actuación integral beneficia directamente a los residentes al garantizar una movilidad segura en un entorno de compleja orografía.

El Cabildo invierte 350.000 euros para mejorar la accesibilidad en San Juan / Cabildo de Gran Canaria

El proyecto abordó de forma integral el itinerario peatonal entre las calles Real de San Juan y Batería de San Juan. Los operarios renovaron un total de 222 escalones para facilitar el tránsito de los vecinos. Además, los trabajos incluyeron las calles Los Manzanos y Maestro Socorro dentro del plan de mejora.

Las nuevas escaleras cumplen estrictamente con la normativa de accesibilidad universal vigente. El diseño incorpora ahora descansillos necesarios cada 12 peldaños para permitir el reposo de los peatones. Asimismo, la instalación de barandillas y pasamanos refuerza la seguridad de todas las personas usuarias.

Por otro lado, la repavimentación de las vías empleó adoquines sobre una base de hormigón reforzada. Los técnicos respetaron las pendientes naturales para evitar que el agua se filtre en las viviendas cercanas. Esta elección de materiales asegura una mayor durabilidad del firme frente al paso del tiempo.

Nuevas infraestructuras y servicios

La intervención permitió la renovación completa de todas las infraestructuras hidráulicas del barrio. El Cabildo instaló nuevas redes de saneamiento, aguas pluviales y abastecimiento de agua. De esta forma, la institución sustituye instalaciones obsoletas para mejorar la salubridad de la zona.

Igualmente, el ayuntamiento sustituyó el antiguo alumbrado por modernas luminarias con tecnología LED. Este cambio permite mejorar la eficiencia energética y reducir notablemente el consumo eléctrico. Por consiguiente, el entorno cuenta ahora con una iluminación más potente que refuerza la seguridad ciudadana.

Finalmente, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó el compromiso insular con la mejora de los espacios de proximidad. Esta obra nace de la cooperación entre el Cabildo, el Ayuntamiento y la sociedad pública GEURSA. La actuación refuerza la cohesión territorial y garantiza espacios urbanos más sostenibles para la ciudadanía.