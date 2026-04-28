El archipiélago comparte sus buenas prácticas educativas con expertos internacionales para optimizar el marco de evaluación europeo EQAVET

Canarias acogió la pasada semana un encuentro de revisión entre iguales para evaluar la calidad educativa. El Ministerio de Educación organizó esta cita junto al Gobierno de Canarias para analizar el sistema EQAVET. Expertos europeos y representantes institucionales participaron en estas jornadas de trabajo centradas en la mejora continua.

Canarias acoge un encuentro europeo para evaluar la calidad de la FP / Gobierno de Canarias

Alejandro Ramos, el coordinador de la red de calidad de Canarias, presentó la herramienta de implantación desarrollada por la Consejería de Educación. Esta plataforma facilita que los centros educativos canarios analicen sus propios estándares de calidad. El equipo de Poli Suárez lidera este proceso de digitalización en el archipiélago.

La jornada inaugural contó con la presencia de Ángeles Cárdaba y Francisco Rodríguez Machado. Ambos responsables destacaron la importancia de identificar nuevas oportunidades de mejora. Los asistentes reflexionaron sobre el ciclo de calidad aplicado en los centros de las islas.

Los expertos analizaron las herramientas de autoevaluación durante la primera sesión de trabajo. El diálogo entre participantes permitió optimizar la aplicación de los indicadores europeos. Además, la red de centros de calidad compartió su experiencia práctica.

Evaluación externa y conexión empresarial

María Rosa Suárez, directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), explicó la relevancia de la entidad. Este organismo refuerza la coherencia entre los procesos internos y los indicadores europeos. Los técnicos Ángela García y Jorge Ignacio Gallardo abordaron la alineación de los sistemas.

Varios centros educativos presentaron casos prácticos para evidenciar el impacto del modelo EQAVET. El alumnado mejora su empleabilidad gracias a la colaboración directa con las empresas. La innovación formativa actúa como un puente sólido hacia el mercado laboral.

Beatriz Bello y Teófilo Jorge expusieron sus experiencias desde el ámbito docente. Alberto Tabares representó la perspectiva empresarial vinculada al sector hotelero. Todas las intervenciones demostraron que la calidad educativa beneficia al tejido productivo canario.

Compromiso con los estándares internacionales

El encuentro finalizó con la elaboración de un primer borrador del plan de acción. Los países participantes recopilaron recomendaciones estratégicas para el contexto canario. Este documento define las prioridades y responsabilidades compartidas para el futuro.

Canarias consolida su papel pionero en la implantación de este sistema de calidad. El archipiélago avanza hacia un modelo formativo más innovador y conectado. Las islas mantienen su firme compromiso con los estándares europeos de excelencia.

Los expertos definieron líneas estratégicas claras durante la última sesión de trabajo conjunta. La mejora continua de la Formación Profesional sigue siendo una prioridad absoluta. El encuentro refuerza la proyección internacional del sistema educativo de las islas.