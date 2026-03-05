Durante dos días se celebrará este IV Congreso de FP de Canarias que ha sido presentado este jueves por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el CIFP Tony Gallardo de la capital grancanaria

IV Congreso de FP de Canarias en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Tony Gallardo, en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, inauguró este jueves el IV Congreso de Formación Profesional de Canarias, celebrado en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Tony Gallardo, en Las Palmas de Gran Canaria, donde situó la Formación Profesional (FP) como una herramienta clave para la transformación económica y social del archipiélago. El encuentro reúne a alumnado, profesorado, empresas e instituciones para analizar el papel de estas enseñanzas en sectores estratégicos para las islas, como la conectividad portuaria y aeroportuaria, la economía azul, el transporte o la gestión de emergencias, ámbitos esenciales para el desarrollo de un territorio fragmentado como Canarias.

El presidente Clavijo, según informa un comunicado, acompañado por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez; por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez; así como, por el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado y representantes empresariales e institucionales vinculados a sectores estratégicos de las islas, recalcó que “Canarias es un territorio fragmentado, atlántico y estratégico, donde la conectividad no es un complemento, sino nuestra columna vertebral económica y social”.

Vinculación de la FP

En este sentido, el jefe del Ejecutivo canario destacó que vincular la Formación Profesional a sectores como puertos, aeropuertos, economía azul, transporte o gestión de emergencias “no es una casualidad, sino una decisión estratégica”, ya que la FP se ha convertido en “una de las grandes políticas transformadoras de Canarias y una línea estratégica de este Gobierno” para garantizar talento propio y responder a las necesidades reales del tejido productivo del archipiélago.

Asimismo, Fernando Clavijo apuntó que “Canarias apuesta por una FP más flexible, más dual y más conectada con la realidad empresarial y con las singularidades de cada isla”, al tiempo que explicó que el congreso simboliza “una Canarias que no espera el futuro, sino que lo diseña”, convencido de que “la educación no es un gasto, sino la inversión más rentable que podemos hacer como sociedad”, y que el futuro profesional de las islas “empieza aquí, en nuestras aulas, empieza en la Formación Profesional”.

Más estudiantes y más oferta formativa

Por su parte, el consejero Poli Suárez puso el foco en la planificación y los resultados alcanzados en esta legislatura. “La FP atraviesa un excelente momento, con más estudiantes, más oferta formativa y más grupos desde que arrancó la legislatura. Son cifras que reflejan la apuesta decidida por este tipo de enseñanzas”, señaló.

Además, Suárez explicó que este crecimiento ha ido acompañado de un refuerzo del personal docente, con cerca de 4.000 profesores de FP y la incorporación de treinta prospectores encargados de estrechar la relación con el tejido empresarial. “La FP canaria se está construyendo desde el diálogo permanente con más de 5.000 empresas colaboradoras y con una actualización del mapa insular basada en criterios objetivos, para ajustar la oferta a las necesidades reales de cada isla”, añadió.

En la presente legislatura, la Formación Profesional ha ampliado su oferta hasta superar los 150 ciclos formativos distribuidos en veintiséis familias profesionales y ha reforzado su presencia territorial con la creación de nuevos centros integrados de formación profesional en todas las islas. En el curso 2025/2026 se sumaron los CIFP Valverde, en El Hierro, y San Sebastián de La Gomera, así como de los de Morro Jable en Fuerteventura y Santa María de Guía en Gran Canaria, respondiendo en ambos casos a demandas históricas de las dos comarcas. Con estas incorporaciones, se consolida una red de centros especializados que acerca la formación a cada realidad insular.

Programa del Congreso

El IV Congreso de Formación Profesional de Canarias reúne durante dos jornadas a alumnado, profesorado, empresas e instituciones en torno a contenidos centrados en infraestructuras portuarias y aeroportuarias, conectividad en un territorio fragmentado, gestión de emergencias y nuevos perfiles vinculados a la transición ecológica. El programa incluye mesas sectoriales, experiencias profesionales, demostraciones tecnológicas y la entrega de los distintivos Tony Gallardo.

Además, en el marco del encuentro se ha presentado el nuevo campo de maniobras del CIFP, un espacio de simulación real diseñado para la realización de prácticas y simulacros de evacuación, rescate y atención en emergencias en entornos controlados que reproducen situaciones reales de intervención, una instalación que permitirá reforzar la formación práctica del alumnado de los ciclos de Emergencias y Protección Civil, Seguridad y Coordinación de Emergencias y Protección Civil que se imparten en el centro.