El Gobierno de Canarias adapta los ciclos formativos a las necesidades reales de las industrias del archipiélago

El consejero Poli Suárez anunció este jueves en el Parlamento una oferta de 48.000 plazas de Formación Profesional. Esta estrategia busca solucionar el déficit de personal cualificado en los sectores productivos de las islas. La Consejería coordina estas acciones con los agentes sociales para mejorar la inserción laboral de los estudiantes.

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El nuevo mapa insular de la FP para el curso 2026-2027 amplía los ciclos en sectores estratégicos. Las áreas de electricidad, electrónica, energía y agua ganan peso en la programación actual. También destacan las familias de fabricación mecánica y mantenimiento de vehículos por su alta demanda.

Además, la Consejería refuerza la oferta en informática y comunicaciones para cerrar la brecha digital. El Gobierno busca casar la formación académica con las necesidades del tejido productivo canario. Por este motivo, el diseño territorial de los cursos garantiza una cobertura eficiente.

Finalmente, el sistema suma 184 nuevos grupos y cuatro titulaciones inéditas para el periodo 2026-2027. Estos cambios responden al reto estructural de cualificar a los trabajadores jóvenes. Poli Suárez confía en que estas medidas reduzcan el desempleo juvenil de forma progresiva.

Colaboración directa con empresas

Actualmente, más de 5.000 empresas colaboran de forma activa con los centros educativos isleños. Esta alianza facilita la gestión de las prácticas obligatorias para los miles de alumnos matriculados. Por ello, Educación ha lanzado un nuevo aplicativo digital para agilizar estos trámites.

Asimismo, la acreditación de competencias profesionales creció un 90 % respecto al curso anterior. Este dato refleja el esfuerzo del profesorado por validar la experiencia de los trabajadores. Por otra parte, la administración supervisa la calidad de los convenios con el sector privado.

Sin embargo, el diputado de Vox, Javier Nieto cuestionó el ajuste real entre los títulos y el empleo. El representante de Vox pidió estudios específicos sobre el abandono escolar y la inserción laboral. Por su parte, el consejero admitió que el sistema todavía presenta carencias logísticas.

Cobertura en todas las islas

Canarias cuenta por primera vez con centros integrados de Formación Profesional en todas las islas. La reciente implantación de cinco infraestructuras en el curso 2025-2026 garantiza este hito histórico. Estos centros se ubican en Telde, San Sebastián de La Gomera, Valverde, Morro Jable y Guía.

Este despliegue territorial busca la equidad educativa entre los residentes de todo el archipiélago. El Gobierno regional reorganiza la oferta para evitar el desplazamiento innecesario de los estudiantes. Además, cada centro se adapta a la realidad económica de su entorno más cercano.

No obstante, el profesorado traslada quejas por la falta de recursos materiales en las aulas. Algunos docentes también denuncian retrasos en la expedición de los títulos oficiales de los alumnos. El consejero Poli Suárez prometió medidas correctoras para solucionar estos problemas de gestión.