Trump amenaza con destruir las centrales eléctricas de Irán y el país responde que sería un crimen de guerra

Mapa del estrecho de Ormuz, que conecta el golfo de Omán con el del golfo Pérsico. EP

El comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán ha incidido en que el estratégico estrecho de Ormuz «jamás volverá a ser como era», como apuntara en la víspera el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi. Si bien el citado órgano militar ha subrayado que esta afirmación está dirigida «especialmente para Estados Unidos e Israel«, países que lanzaron el pasado 28 de febrero una ofensiva conjunta contra Teherán.

«El estrecho de Ormuz jamás volverá a ser como era, especialmente para Estados Unidos e Israel», ha advertido el referido comando en un mensaje publicado en sus redes sociales. Asimismo, el cuerpo de seguridad ha precisado que la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní «está completando» los «preparativos operativos para los funcionarios iraníes para el nuevo orden del golfo Pérsico».

Este anuncio, similar al realizado en la víspera por el Parlamento iraní pero dirigido en concreto a Estados Unidos e Israel, se produce horas después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, arrojara su amenaza más contundente y plagada de insultos a las autoridades iraníes que bloquearon la navegación en el estrecho.

Amenazas de Trum

«El martes que viene será el Día de las Plantas Energéticas y el Día de los Puentes, todo en uno», ha declarado Trump antes de asegurar que no habrá «nada que se parezca» al ataque que va a desencadenar si Teherán no acepta su ultimátum. Este aviso del inquilino de la Casa Blanca ha sido repetido en los términos más contundentes posibles: «Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Esperad y mirad. Alabado sea Alá», ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido que si Estados Unidos ataca finalmente las centrales eléctricas de su país estaría perpetrando un crimen de guerra; así como de acuerdo con un mensaje publicado este domingo por la televisión de la república islámica, IRIB, fechado en el día 12 de marzo, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha remarcado que el estrecho de Ormuz «debe seguir cerrado».

Este mismo domingo, la agencia de noticias iraní Fars ha destacado que, de acuerdo con las últimas estadísticas sobre el tráfico marítimo por el estrecho, en las últimas 24 horas han atravesado el estrecho con permiso de Irán un total de 15 buques, esto es, alrededor del 10 por ciento de los que circulaban antes de la guerra.