El líder ucraniano denuncia maniobras dilatorias de Moscú mientras Washington celebra avances significativos tras la mediación de Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denuncia que Moscú intenta prolongar unas conversaciones que podrían estar en su etapa final. Por su parte, Estados Unidos habla de «avances significativos» gracias a la mediación de Donald Trump.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un reciente viaje a Viena / Europa Press

Las negociaciones de paz en Suiza atraviesan un momento crítico. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este jueves a Rusia de obstaculizar las conversaciones trilaterales que mantienen con Estados Unidos en Ginebra. Tras una primera jornada centrada en aspectos militares, el mandatario ha asegurado que la reunión fue «realmente difícil».

Acusaciones de dilación

Zelenski ha sido contundente en sus redes sociales, afirmando que «Rusia está intentando prolongar negociaciones que ya podrían haber llegado a la etapa final». Durante el primer día de la cumbre, las delegaciones abordaron cuestiones tanto militares como político-militares, con el objetivo de encontrar una solución pacífica al conflicto.

A pesar de las trabas, el líder ucraniano ha insistido en que el objetivo de su delegación es claro: lograr que las negociaciones sean productivas para alcanzar una «paz fiable y duradera» y una seguridad garantizada para Ucrania.

El papel de los mediadores: EE.UU. y Europa

Zelenski ha valorado positivamente el papel de Estados Unidos, destacando su «atención al detalle y su paciencia» con los representantes de Moscú.

Además, ha subrayado la importancia de la presencia europea en el proceso. Representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Suiza estuvieron presentes en el Hotel Intercontinental para reunirse con los enviados de Kiev. «Consideramos indispensable la participación de Europa para la implementación exitosa de acuerdos plenamente viables», argumentó el presidente.

Segunda jornada: foco humanitario

Este miércoles ha arrancado la segunda jornada de conversaciones, centrada en grupos de trabajo por zonas. Según Rustem Umerov, jefe de la delegación ucraniana, el objetivo ahora es «aclarar los parámetros y mecanismos» de las decisiones discutidas el día anterior.

La agenda del día vira hacia el ámbito humanitario, abordando puntos clave como el intercambio de prisioneros de guerra y la liberación de civiles.

Cambios en la delegación rusa y optimismo estadounidense

Mientras Rusia evita valorar públicamente la marcha de las negociaciones, ha trascendido un cambio significativo en su representación. Moscú ha enviado en esta ocasión a Vladimir Medinski, asesor e ideólogo de Putin, en lugar de a Igor Kostiukov, jefe de la Inteligencia militar, quien lideró las citas previas en Abu Dabi. El Kremlin defiende que Medinski cuenta con «línea directa» con Putin.

En contraste con la cautela rusa y la denuncia ucraniana, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se ha mostrado optimista. Witkoff ha destacado un «avance significativo» en los contactos y ha ensalzado el «éxito del presidente Donald Trump» al lograr reunir a ambas partes en esta mesa de diálogo.