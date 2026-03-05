Pedro Sánchez envía una carta a Ursula von der Leyen para garantizar el apoyo a regiones como Canarias y reforzar el programa agrícola POSEI

Sánchez pide a la UE blindar las RUP y el POSEI en el nuevo marco financiero. Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para solicitar que el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 tenga en cuenta las singularidades de las regiones ultraperiféricas (RUP), entre ellas Canarias.

La iniciativa fue dada a conocer por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien explicó que el jefe del Ejecutivo ha defendido especialmente el mantenimiento del programa POSEI como herramienta clave para el sector primario del archipiélago.

Aumentar la financiación

En la misiva, Sánchez también plantea la posibilidad de aumentar su financiación, congelada desde 2011.

Para compensar el incremento de los costes de producción y transporte y garantizar estabilidad a los agricultores de las regiones ultraperiféricas.