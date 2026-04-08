Manuel Domínguez logra el apoyo de la Comisión Europea para blindar y aumentar los fondos agrícolas entre 2028 y 2034

El vicepresidente canario Manuel Domínguez garantizó este miércoles en Bruselas la continuidad del POSEI tras reunirse con el comisario de Agricultura. La delegación canaria acordó incluir una enmienda clave en el presupuesto europeo que se votará este jueves. Esta medida asegura la supervivencia financiera de los agricultores de las islas frente a los recortes previstos inicialmente.

Reunión del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen / Gobierno de Canarias

El Gobierno canario recupera el POSEI con nombre y apellidos en el próximo marco financiero. Esta enmienda salva una situación de vida o muerte para el sector primario del archipiélago. Las regiones ultraperiféricas mantendrán así su fondo específico sin depender de las decisiones de los Estados.

Domínguez valoró este avance como un primer paso fundamental para la tranquilidad de los agricultores. El texto pasará ahora de la comisión al pleno del Parlamento Europeo para su refrendo. La gestión directa de los recursos evitará que el dinero acabe en otros fines ajenos al campo.

El vicepresidente mostró su alivio tras meses de preocupación por la posible desaparición del concepto económico. Los ponentes del informe presupuestario entendieron finalmente las necesidades particulares de las islas. El sector agrícola canario seguirá contando con este instrumento esencial para su desarrollo y estabilidad.

Incremento del presupuesto anual

Las previsiones apuntan a un aumento de fondos de unos 300 millones de euros anuales. Esta inyección económica fortalecerá la soberanía alimentaria y el desarrollo rural en todas las islas. El Ejecutivo autonómico asegura que la voz de Canarias tiene peso real en las instituciones europeas.

La sostenibilidad del sector agrícola representa una prioridad absoluta para el actual Gobierno de Canarias. Domínguez agradeció el trabajo conjunto con el comisario Christophe Hansen durante estas negociaciones internacionales. Este respaldo financiero garantiza un futuro más estable para miles de familias vinculadas a la tierra.

El archipiélago refuerza sus vínculos con Europa mediante estos acuerdos directos con la Comisión. Canarias podría acoger próximamente la Asamblea Euro-Latinoamericana para celebrar su vigésimo aniversario oficial. Este evento consolidaría la posición estratégica de las islas como puente entre continentes y Bruselas.