El presidente defiende el Observatorio del Roque de los Muchachos como la mejor alternativa mundial frente al bloqueo del proyecto en Hawái

Pedro Sánchez presentó hoy en Pekín la propuesta de La Palma al líder chino Xi Jinping. El presidente español busca asegurar que la isla canaria albergue el mayor telescopio óptico del mundo. Esta gestión diplomática refuerza el papel de Canarias como referente científico internacional de primer orden.

El presidente chino, Xi Jinping, recibe al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de mantener un encuentro en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. EFE/ Borja Puig de la Bellacasa (Pool Moncloa)

España ofrece 400 millones de euros para facilitar la construcción del telescopio en suelo canario. La Palma destaca como la opción principal frente a los problemas que sufre el proyecto original. El Gobierno central apuesta decididamente por el Observatorio del Roque de los Muchachos para este hito.

El Telescopio de Treinta Metros permanece estancado en Hawái debido a la fuerte oposición indígena local. Los nativos consideran el volcán Mauna Kea una montaña sagrada y rechazan la obra. Esta situación otorga a Canarias una ventaja estratégica competitiva para recibir la inversión.

Además, los recortes científicos de la Administración de Donald Trump complican la financiación en Estados Unidos. España aprovecha este vacío para consolidar a La Palma como el refugio ideal del consorcio. El compromiso económico español busca atraer definitivamente este proyecto tecnológico de vanguardia.

Alianza científica internacional

El proyecto TMT reúne a instituciones de élite de Estados Unidos, India, Japón y Canadá. La Universidad de California y el Instituto de Tecnología de California lideran este consorcio internacional. Ahora, España busca sumar el apoyo explícito de China para garantizar el éxito.

La Academia China de las Ciencias participa actualmente como observadora en este ambicioso plan astronómico. Por este motivo, el respaldo de Xi Jinping resulta crucial para trasladar la sede a Canarias. Sánchez utiliza su viaje oficial para estrechar lazos en materia de investigación espacial.

El telescopio permitirá avances históricos en el estudio del universo desde las cumbres de la Isla Bonita. Si las gestiones prosperan, La Palma se convertirá en el epicentro de la astronomía mundial. La comunidad científica espera con optimismo el desenlace de estas negociaciones de alto nivel.