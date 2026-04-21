Canarias muestra su potencial ante la industria eólica europea

Canarias se presenta unida como el referente de la eólica marina en la feria WindEurope, que durante los próximos días se celebra en Madrid

Declaraciones: Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía

La asociación de la industria eólica europea, WindEurope, ha abierto este martes en Madrid su gran evento anual, una cita que reúne a representantes del sector energético, instituciones y empresas de toda Europa. La edición 2026 servirá además como escenario para el lanzamiento del denominado “Llamamiento a la acción de Madrid”, un documento con el que la industria insta a los líderes de la Unión Europea a situar la electrificación como una prioridad estratégica.

El texto recoge “diez medidas fácilmente aplicables para que Europa pase de la crisis a la confianza en una década”, según sus promotores, y busca acelerar el despliegue de energías renovables y reforzar la autonomía energética del continente.

Parques marinos de energía eólica. Imagen de recurso

En este contexto, Canarias ha aprovechado el encuentro para mostrar su potencial como sede del primer parque de energía eólica marina en España. Una veintena de instituciones públicas y empresas privadas acudían a la cita convencidas de que el Estado anunciaría la subasta pública que marcaría el pistoletazo de salida del proyecto. Sin embargo, el anuncio finalmente no se ha producido.

Pese a ello, el sector mantiene su optimismo y subraya que la eólica marina representa una oportunidad estratégica para el archipiélago. Los representantes canarios insisten en que el desarrollo de esta tecnología permitiría avanzar en la descarbonización, reducir la dependencia energética exterior y generar actividad económica y empleo ligado a la transición hacia energías limpias.