InicioNoticiasMedio Ambiente

Instalación de elementos visuales frente a la colisión de aves en las pantallas acústicas de la TF-1

RTVC / Europa PRESS
Añade a RTVC en Google

Las medidas correctoras se centrarán inicialmente en el tramo donde los técnicos han detectado una mayor incidencia de colisiones de aves

Las áreas de Carreteras y Medio Natural del Cabildo tinerfeño trabajan en resolver el problema detectado de colisión de aves contra las pantallas acústicas en la TF-1, a la altura de Candelaria, con la instalación de elementos visuales que reduzcan el riesgo.

Medidas frente a la colisiones de aves. Imagen cedida.

Así lo ha informado la corporación insular en una nota, donde detalla que ya se han solicitado presupuestos a empresas especializadas para instalar bandas adhesivas con un patrón específico que mejoea la percepción de la barrera por parte de la fauna.

Medidas correctoras propuestas

En concreto, se trabajaría en tramitar los expedientes necesarios con la mayor brevedad posible, para actuar con rapidez para instalar las medidas correctoras propuestas y evitar que se sigan produciendo colisiones de aves en este tramo de la TF-1.

Las medidas correctoras se centrarán inicialmente en el tramo donde los técnicos han detectado una mayor incidencia de colisiones, aunque también se estudiarán actuaciones preventivas en otros puntos de la autopista donde pudieran registrarse situaciones similares.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Papa León XIV | Últimas horas antes de la llegada a España

La ULPGC implantará el teletrabajo el 11 de junio por la visita del papa León XIV

Se encarece la vivienda un 19% en mayo en Canarias

Cuenta atrás para el Gran Baile de Magos de La Orotava

La Junta de Gobierno del CIAF aprueba una nueva desalinizadora para uso agrícola en Fuerteventura

La niebla complica la operativa en el aeropuerto de Tenerife Norte

NOTICIAS RELACIONADAS