Expertos reunidos en la Conferencia de la Sociedad Europea de Cetáceos destacan la necesidad de combinar cambios en la navegación, tecnología y formación para prevenir colisiones

Las colisiones entre embarcaciones y cetáceos continúan siendo una de las principales amenazas para numerosas especies de mamíferos marinos en todo el mundo. Así lo recoge un nuevo informe internacional presentado en el marco de la Conferencia de la Sociedad Europea de Cetáceos, que identifica la reducción de la velocidad de los buques y la modificación de las rutas marítimas como las herramientas más eficaces para disminuir este riesgo.

Reducir la velocidad de los buques, la medida más eficaz para evitar colisiones con cetáceos. Grupo Megamar, IEO-CSIC

El documento también subraya la importancia de complementar estas medidas con iniciativas formativas y el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan mejorar la detección y protección de la fauna marina.

Un trabajo internacional liderado desde Canarias

El informe reúne las principales conclusiones de un taller internacional organizado por Natacha Aguilar, investigadora del Centro Oceanográfico de Canarias del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), junto a representantes de la Comisión Ballenera Internacional y del Marine Mammal Advisory Group.

La iniciativa congregó a especialistas de distintos países con el objetivo de analizar los avances científicos, tecnológicos y normativos orientados a reducir las colisiones entre embarcaciones y cetáceos.

El trabajo sintetiza las aportaciones de 40 presentaciones centradas en cinco ámbitos principales: evaluación del riesgo, medidas operativas de mitigación, tecnologías de detección, formación de navegantes y perspectivas del sector marítimo.

Tecnología al servicio de la conservación

Entre las conclusiones del informe destaca la necesidad de combinar distintas herramientas de gestión y adaptar las medidas a las características ecológicas y socioeconómicas de cada región.

Los expertos señalaron que tecnologías como el monitoreo acústico pasivo, los sistemas de detección térmica o las plataformas de información en tiempo real están mejorando la capacidad para localizar cetáceos y facilitar la aplicación de protocolos de prevención de colisiones.

No obstante, el informe insiste en que estas herramientas deben entenderse como un complemento y no como una alternativa a las medidas operativas. En particular, recalca la importancia de reducir la velocidad de navegación y aumentar la separación espacial entre embarcaciones y megafauna marina.

“El riesgo de colisión con embarcaciones es un problema global que requiere una respuesta coordinada basada en el conocimiento científico y en el compromiso y la colaboración entre administraciones, sector marítimo e investigadores”, explica Natacha Aguilar, investigadora del Centro Oceanográfico de Canarias del IEO-CSIC.

Canarias, un caso de estudio prioritario

El informe incorpora varios ejemplos internacionales y dedica una atención especial a Canarias, considerada una de las regiones europeas con mayor diversidad de cetáceos y donde coinciden un intenso tráfico marítimo internacional y numerosas conexiones interinsulares por ferry.

El análisis concluye que establecer un límite de velocidad de 10 nudos para cargueros y petroleros que transiten por la Zona Marina de Especial Sensibilidad de Canarias podría reducir de forma significativa el riesgo de colisión.

Según el estudio, esta medida tendría un impacto temporal reducido para la mayoría de los buques, con retrasos inferiores a tres horas en la mayor parte de los casos.

El reto del tráfico marítimo interinsular

Los expertos advierten, sin embargo, de que la reducción del riesgo asociado al tráfico marítimo interinsular presenta una mayor complejidad.

Por ello, consideran urgente desarrollar un análisis cuantitativo de optimización que permita compatibilizar la protección de los cetáceos contemplada en la legislación ambiental con las necesidades de movilidad y transporte de la sociedad canaria.

El informe contó también con la participación de representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de la naviera FRED OLSEN, que expusieron los avances realizados en materia de investigación sobre cetáceos y desarrollo tecnológico orientado a prevenir este tipo de colisiones.