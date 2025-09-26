InicioNoticias Las mejores imágenes del simulacro de erupción en Garachico Virginia Gallo 26 septiembre 2025 09:39 Minuto a minuto del Simulacro de Erupción en Garachico (26 septiembre 2025) Detalle del mensaje que se ha recibido en los móviles de Tenerife dentro del simulacro de erupción volcánica que se realiza / RTVC Punto de registro de las personas evacuadas en Garachico / RTVC / Ángel Muñiz Cruz Roja está registrando los nombres y apellidos de todas las personas que han sido evacuadas en Garachico / RTVC / Ángel Muñiz Primera rueda de prensa del simulacro de erupción Mucha expectación ante el primer simulacro de erupción volcánica que se realiza en España / RTVC / Ángel Muñiz La presidenta del Cabildo de Tenerife inicia la primera rueda de prensa / RTVC / Ángel Muñiz Detalle de una parte del puesto de mando avanzado antes del inicio del simulacro / RTVC / Ángel Muñiz Localizan una embarcación con migrantes al sur de Maspalomas Las mejores imágenes del simulacro de erupción en Garachico Los voluntarios son caracterizados con algunas heridas para que los equipos de emergencia evalúen su respuesta / RTVC / Ángel Muñiz Cientos de personas participan en este simulacro. En la imagen alumnos del CIFP de Las Indias caracterizando a los voluntarios / RTVC / Ángel Muñiz En. el simulacro muchos figurantes participan caracterizados por ejemplo como heridos en un accidente de tráfico / RTVC / Ángel Muñiz Estudiantes del CIFP Las Indias participan en el simulacro de Garachico / RTVC / Ángel Muñiz Detalle de la mesa de maquillaje para caracterizar a los voluntarios que participan en el simulacro / RTVC / Ángel Muñiz Despliegue de RTVC en el simulacro de erupción Son muchos los efectivos de emergencia que participan en este simulacro de erupción volcánica / RTVC / Ángel Muñiz Los compañeros de La Radio Canaria también están haciendo especial seguimiento a través de las ondas / RTVC / Ángel Muñiz Los compañeros de Buenos días Canarias contando desde primera hora todos los detalles del simulacro / RTVC / Ángel Muñiz Los Servicios Informativos de RTVC recogiendo testimonios en el simulacro / RTVC / Ángel Muñiz Primeras horas de la mañana antes del inicio del simulacro El Puesto de Mando Avanzado es punto de encuentro del personal de emergencias en cualquier emergencia que se produzca / RTVC / Ángel Muñiz Puesto de Mando Avanzado instalado en el simulacro de erupción de Garachico / RTVC / Ángel Muñiz Estas son las mochilas del kit de evacuación que han recibido los vecinos de Garachico / RTVC / Ángel Muñiz ErupciónGarachicoSimulacro FacebookTwitterWhatsAppEmail Noticias Relacionadas Minuto a minuto | Primer simulacro de erupción volcánica en Tenerife Virginia Gallo - SIMULACRO | El Cabildo de Tenerife activa en fase de prealerta el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV) Redacción RTVC - El simulacro de erupción volcánica pasa por las aulas de Garachico y El Tanque RTVC - Los vecinos de Garachico reciben kits de evacuación familiar antes del simulacro Redacción RTVC - Otras Noticias Localizan una embarcación con migrantes al sur de Maspalomas Minuto a minuto | Primer simulacro de erupción volcánica en Tenerife Localizan a las cuatro personas que llegaron en patera a Gran Canaria Alajeró se suma al apoyo a Palestina Una mujer atrapada en su coche al volcar en Lanzarote