ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Las mejores imágenes del simulacro de erupción en Garachico

Virginia Gallo
Virginia Gallo
Detalle del mensaje que se ha recibido en los móviles de Tenerife dentro del simulacro de erupción volcánica que se realiza / RTVC
Punto de registro de las personas evacuadas en Garachico / RTVC / Ángel Muñiz
Cruz Roja está registrando los nombres y apellidos de todas las personas que han sido evacuadas en Garachico / RTVC / Ángel Muñiz

Primera rueda de prensa del simulacro de erupción

Mucha expectación ante el primer simulacro de erupción volcánica que se realiza en España / RTVC / Ángel Muñiz
Mucha expectación ante el primer simulacro de erupción volcánica que se realiza en España / RTVC / Ángel Muñiz
La presidenta del Cabildo de Tenerife inicia la primera rueda de prensa / RTVC / Ángel Muñiz
Detalle de una parte del puesto de mando avanzado antes del inicio del simulacro / RTVC / Ángel Muñiz
Los voluntarios son caracterizados con algunas heridas para que los equipos de emergencia evalúen su respuesta / RTVC / Ángel Muñiz
Cientos de personas participan en este simulacro. En la imagen alumnos del CIFP de Las Indias caracterizando a los voluntarios / RTVC / Ángel Muñiz
Cientos de personas participan en este simulacro. En la imagen alumnos del CIFP de Las Indias caracterizando a los voluntarios / RTVC / Ángel Muñiz
En. el simulacro muchos figurantes participan caracterizados por ejemplo como heridos en un accidente de tráfico / RTVC / Ángel Muñiz
En. el simulacro muchos figurantes participan caracterizados por ejemplo como heridos en un accidente de tráfico / RTVC / Ángel Muñiz
Estudiantes del CIFP Las Indias participan en el simulacro de Garachico / RTVC / Ángel Muñiz
Detalle de la mesa de maquillaje para caracterizar a los voluntarios que participan en el simulacro / RTVC / Ángel Muñiz

Despliegue de RTVC en el simulacro de erupción

Son muchos los efectivos de emergencia que participan en este simulacro de erupción volcánica / RTVC / Ángel Muñiz
Son muchos los efectivos de emergencia que participan en este simulacro de erupción volcánica / RTVC / Ángel Muñiz
Los compañeros de La Radio Canaria también están haciendo especial seguimiento a través de las ondas / RTVC / Ángel Muñiz
Los compañeros de La Radio Canaria también están haciendo especial seguimiento a través de las ondas / RTVC / Ángel Muñiz
Los compañeros de Buenos días Canarias contando desde primera hora todos los detalles del simulacro / RTVC / Ángel Muñiz
Los compañeros de Buenos días Canarias contando desde primera hora todos los detalles del simulacro / RTVC / Ángel Muñiz
Los Servicios Informativos de RTVC recogiendo testimonios en el simulacro / RTVC / Ángel Muñiz

Primeras horas de la mañana antes del inicio del simulacro

El Puesto de Mando Avanzado es punto de encuentro del personal de emergencias en cualquier emergencia que se produzca / RTVC / Ángel Muñiz
Puesto de Mando Avanzado instalado en el simulacro de erupción de Garachico / RTVC / Ángel Muñiz
Estas son las mochilas del kit de evacuación que han recibido los vecinos de Garachico / RTVC / Ángel Muñiz
Estas son las mochilas del kit de evacuación que han recibido los vecinos de Garachico / RTVC / Ángel Muñiz

Noticias Relacionadas

Minuto a minuto | Primer simulacro de erupción volcánica en Tenerife

Virginia Gallo -

SIMULACRO | El Cabildo de Tenerife activa en fase de prealerta el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV)

Redacción RTVC -

El simulacro de erupción volcánica pasa por las aulas de Garachico y El Tanque

RTVC -

Los vecinos de Garachico reciben kits de evacuación familiar antes del simulacro

Redacción RTVC -

Otras Noticias

Localizan una embarcación con migrantes al sur de Maspalomas

Minuto a minuto | Primer simulacro de erupción volcánica en Tenerife

Localizan a las cuatro personas que llegaron en patera a Gran Canaria

Alajeró se suma al apoyo a Palestina

Una mujer atrapada en su coche al volcar en Lanzarote

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025