Estado, Canarias e islas, coordinados para el simulacro de erupción en Garachico

El Cabildo de Tenerife coordina acciones con administraciones del Estado, regionales e insulares y entidades esenciales para la evacuación de la población en el simulacro de Garachico

El área de Seguridad y Emergencias ultimó los detalles y las actuaciones necesarias para para llevar a cabo los ejercicios del simulacro de evacuación en Garachico por el evento de la Semana EU-Modex Tenerife este viernes.

Coordinación

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, presidió la reunión en la que estuvieron presentes representantes de la Subdelegación del Gobierno, Puertos del Estado, Navegación Marítima, Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), Policía Nacional, Puertos Canarios, Turismo de Tenerife y técnicos del Cabildo insular, así como Ashotel y la Asociación de Alquiler Vacacional. El objetivo era coordinar una estrategia común para salvaguardar a la población en caso de una crisis social que se produzca por una catástrofe natural, en este caso, la simulación de un evento eruptivo.

En la reunión se hizo una puesta en común para abordar las líneas de actuación y la estrategia a seguir en el marco del ejercicio. Sobre ello, Iván Martín puso en valor “la importancia de centrar todos los esfuerzos en garantizar la seguridad de las personas. Es fundamental que esté planificada la evacuación ordenada, ya que eso nos dará flexibilidad, fuerza y convicción para poder afrontar cualquier crisis que tengamos que pueda surgir. Con ello tendremos una base y unos parámetros con los que trabajar que nos servirán para adaptarnos y garantizar la seguridad de la población. Lo que queremos es que Tenerife sea una isla segura”.

Semana intensa

Durante toda la semana se desarrollarán mesas de trabajo especializadas y diferenciadas en Evacuación, Albergue y Asistencia Social y Comunicación e Información a la Población. Son tres aspectos fundamentales para determinar los protocolos de actuación de asistencia básica ante un episodio eruptivo en cualquiera de sus fases. Además, trabajará de forma independiente un Comité Científico con expertos y especialistas, que probarán sus capacidades de actuación ante un riesgo volcánico.

Durante siete días Garachico será el incuestionable punto de encuentro de Tenerife, ya que vecinos y visitantes en general podrán participar cada jornada en actividades divulgativas, jornadas de prevención, talleres educativos y formativos y disfrutar de encuentros con miembros del Comité Científico, entre otros.

Simulacro

El viernes 26 de septiembre será el día culmen de la Semana EU-Modex Tenerife sobre riesgo volcánico, ya que se celebra un simulacro de erupción volcánica que tiene como objetivo poner a prueba la actuación de la protección y asistencia a los ciudadanos, un ejercicio que será lo más real posible y en el que participarán más de 1.000 personas.

En este caso, expertos y especialistas en emergencias, así como miembros de Fuerzas de Seguridad del Estado y servicios insulares y regionales atacarán distintas situaciones, ejercicios e incidencias en el marco de cinco escenarios para poner a prueba su respuesta y evaluar sus actuaciones para conocer las fortalezas y las debilidades del sistema.

Ejercicios

Los ejercicios que se desarrollarán son los de ‘Coordinación y Gestión en el Puesto de Mando Avanzado (PMA)’, ‘Ejercicio de salvaguarda del Convento de San Francisco’, ‘Fuga de Amoniaco en cámara frigorífica’, ‘Búsqueda de desaparecido en un barranco, Evacuación de afectada con movilidad reducida’, ‘Búsqueda y reconocimiento’, ‘Gases volcánicos’, ‘Servicios básicos esenciales’, ‘Evacuación del centro de mayores’, ‘Evacuación de animales’, ‘Punto de atención del voluntariado’, ‘Evacuación de personas no residentes’ y ‘Coordinación de Drones’.

Además, se presentarán resultados y propuestas de mejora en la gestión del riesgo volcánico, con la participación de expertos, autoridades y personal de emergencias.

La acción comenzará desde primera hora y a las 9:00 horas de la mañana, en coordinación con el Gobierno de Canarias, se enviará a toda la población de la isla un mensaje oficial de alerta por simulacro (ES.Alert) a través de los móviles.

A partir de aquí los acontecimientos se precipitan y culminan con una erupción volcánica simulada y la continuación el desarrollo de un trabajo de campo en el que participarán figurantes y vecinos en distintos ejercicios e incidencias en el entorno del Casco de Garachico, concluyendo la acción a las 14:00 horas.