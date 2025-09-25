SIMULACRO | El Cabildo de Tenerife activa en fase de prealerta el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV)

Dentro del simulacro de emergencia por erupción volcánica que ha organizado el Cabildo de Tenerife una de las primera medidas puestas en marcha es la activación en fase de prealerta del PAIV. RTVC, como servicio público, informará a la población de todos los detalles de este simulacro

El simulacro de emergencia por erupción volcánica ha comenzado. A partir de este momento la información forma parte del simulacro. Con este simulacro se pretende informar a la población de cómo actuar en caso de una erupción volcánica.

Información de simulacro

El Cabildo Insular de Tenerife, a través de la Consejería de Gestión del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha activado hoy en situación de prealerta el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV), tras el aumento del riesgo detectado.

La decisión se adopta en coordinación con el PEVOLCA, tras la emisión de avisos técnicos que reproducen un escenario de riesgo por intrusión magmática en la dorsal noroeste de Tenerife. Según la simulación, los observables apuntarían a una elevada probabilidad de evolución hacia un proceso eruptivo en un plazo corto de tiempo pudiendo alargarse días o semanas.

Entre las posibles zonas afectadas, tal y como establece el PAIV, se encuentran los municipios en color rojo de la emergencia: Garachico, Icod de los Vinos, El Tanque, Los Silos, Buenavista del Norte, Guía de Isora y Santiago del Teide.

Información de simulacro

Desde este momento se aplican las medidas de grado 3 para la protección y seguridad de Tenerife, cerrándose todos los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide y la corona forestal. También se prohíbe la actividad cinegética y se cierran pistas y senderos y se cierran los accesos al Parque Rural de Teno.

El Cabildo recuerda a la población que toda la información oficial será difundida a través de los medios de comunicación y canales institucionales.

