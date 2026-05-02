Néstor García habló en la rueda de prensa para analizar la contienda de este domingo contra el Barça

Néstor García: «Vamos a jugarle al Barça de igual a igual» / Dreamland Gran Canaria

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Néstor ‘Che’ García, ha asegurado que su equipo le jugará «de igual a igual» al Barça, al que visitará este domingo en partido correspondiente a la vigésima novena jornada de la Liga Endesa.

El técnico argentino ha explicado en rueda de prensa que sus jugadores «se han soltado» y ahora están ofreciendo un mejor rendimiento, como se constató con el reciente triunfo en Málaga ante Unicaja (100-101), que ha aliviado su delicada situación clasificatoria.

«Hay días que ves la canasta como una bañera y otras veces se pone como un anillo de matrimonio. Creo que hemos mejorado la puntería, porque estamos jugando más sueltos», ha relatado el preparador del equipo amarillo.

Confianza en repetir la sorpresa

‘Che’ García se siente «muy orgulloso» de la épica victoria en Málaga, «porque los jugadores seguían creyendo, presionábamos y robamos dos balones», y sostiene que pueden repetir la sorpresa en Barcelona este domingo.

«Soy de la mentalidad de que en la cancha somos cinco contra cinco. El Barça es el segundo equipo en porcentaje de tres puntos y tienen gente grande en el juego interior, pero vamos a jugarles de igual a igual», ha subrayado.

García reconoce que el objetivo es la permanencia en la ACB, y tras las dos últimas victorias «los ánimos están muy bien» y el equipo tiene «muy buen espíritu».

Además, ha asegurado que desde su llegada no ha mirado la clasificación, en la que continúan en la zona baja, cerca de las dos posiciones de descenso.

Altas y bajas del equipo para el partido

El técnico argentino ha anunciado que el base norteamericano Brandon Jefferson, reciente fichaje, viajará y tendrá sus primeros minutos con el Dreamland Gran Canaria.

«Ya entrenó el viernes con nosotros y le vimos cosas que nos va a aportar, necesarias en nuestra forma de jugar», ha explicado.

Sin embargo, no podrá contar en esa misma posición con el francés Andrew Albicy, con una lesión que no reviste gravedad, porque la próxima semana ya podría entrenarse con el grupo, pero que le impedirá jugar este domingo en el Palau Blaugrana.