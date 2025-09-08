El ayuntamiento de Los Llanos de Aridane informa sobre los trabajos en el cementerio de Los Ángeles, sepultado por la lava del volcán Tajogaite

Informa: RTVC.

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane comienza las obras de recuperación del cementerio de Los Ángeles, en el barrio de Las Manchas. En esta primera fase se está retirando la lava de la parte superior del recinto.

El cementerio quedó sepultado bajo la lava del volcán Tajogaite en 2021. EFE.

Una vez concluyan estos trabajos se evaluará la situación del cementerio mancomunado.

Recuperar los nichos

El alcalde, Javier Llamas, ha subrayado que la prioridad es “recuperar la mayor cantidad de nichos posibles». Por el momento, ya han podido rescatar 600.

Añadió que las labores se realizan “con extrema precaución y siguiendo todas las medidas de seguridad para evitar el colapso de la infraestructura”.

En la misma línea, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha destacado la importancia social de estas actuaciones, ya que “son muchas las familias que han perdido la oportunidad de visitar a sus seres queridos tras el paso de las coladas del volcán”.

El proyecto incluye, la ampliación del cementerio para crear un nuevo espacio de aparcamiento, la restauración de la fachada en las zonas despejadas y la recuperación del alumbrado, la red de abastecimiento y el sistema de riego.