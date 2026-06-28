EN DIRECTO | Quinto día de labores de rescate para encontrar supervivientes tras los terremotos de Venezuela

En Directo Última actualización el 28-06 08:36

Más de 1.600 rescatistas de una decena de países Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según informó este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. En su cuenta de X, el funcionario dijo que en las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con los rescatistas y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y EE.UU. llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen 10 países más, dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sin dar más detalles, en un mensaje en la madrugada de hoy.

El balance de fallecidos asciende hasta las 1.430 personas Un total de 1.430 personas han muerto y 3.238 han resultado heridas como consecuencia del doble terremoto que sacudió el jueves la costa venezolana, según el último balance oficial publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha recordado el alto grado de destrucción causada por los terremotos que mantienen «abismados y atemorizados al planeta entero» y ha destacado que a casi 72 horas de los corrimientos, el sistema sanitario ha recopilado estas estadísticas y que desde el primer terremoto se han contabilizado 430 réplicas.

Venezuela | El Metro de Caracas, Valencia, Maracaibo y el Ferro Valles del Tuy reanudan su actividad

Venezuela | Desde el pasado miércoles se han distribuido 7,2 toneladas de alimentos, entregado 16.145 bolsas de comida y repartido 220.434 comidas calientes Se ha atendido, según el gobierno venezolano, a 73.736 familias con el despliegue e inmunización del suministro alimentario.

Venezuela | La zona de mayor gravedad del desastre es el estado de La Guaira La zona de La Guaira sigue militarizada. El gobierno venezolano ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos. En total, siete estados han informado de daños severos, aunque el de La Guaira ha sido la zona más afectada. Personas permanecen junto a los escombros de edificios dañados mientras continúan las operaciones de rescate tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

Venezuela | Desde el primer terremoto se han contabilizado 430 réplicas