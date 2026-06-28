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EN DIRECTO | Quinto día de labores de rescate para encontrar supervivientes tras los terremotos de Venezuela

Virginia Gallo
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La cifra de fallecidos sigue aumentando. Los últimos datos oficiales cuantifican en 1.430 los muertos en los terremotos de Venezuela. RTVC sigue con su despliegue especial contando la última hora

Personas se reúnen mientras el personal de rescate colabora en las labores de salvamento tras los terremotos que afectaron al país, en La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

En Directo

Última actualización el 28-06 08:36

08:36 Día: 28-06-2026

Más de 1.600 rescatistas de una decena de países

Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según informó este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

En su cuenta de X, el funcionario dijo que en las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con los rescatistas y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales.

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y EE.UU. llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen 10 países más, dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sin dar más detalles, en un mensaje en la madrugada de hoy.

08:24 Día: 28-06-2026

El balance de fallecidos asciende hasta las 1.430 personas

Un total de 1.430 personas han muerto y 3.238 han resultado heridas como consecuencia del doble terremoto que sacudió el jueves la costa venezolana, según el último balance oficial publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha recordado el alto grado de destrucción causada por los terremotos que mantienen «abismados y atemorizados al planeta entero» y ha destacado que a casi 72 horas de los corrimientos, el sistema sanitario ha recopilado estas estadísticas y que desde el primer terremoto se han contabilizado 430 réplicas.

08:15 Día: 28-06-2026

Venezuela | El Metro de Caracas, Valencia, Maracaibo y el Ferro Valles del Tuy reanudan su actividad

08:10 Día: 28-06-2026

Venezuela | Desde el pasado miércoles se han distribuido 7,2 toneladas de alimentos, entregado 16.145 bolsas de comida y repartido 220.434 comidas calientes

Se ha atendido, según el gobierno venezolano, a 73.736 familias con el despliegue e inmunización del suministro alimentario.

08:05 Día: 28-06-2026

Venezuela | La zona de mayor gravedad del desastre es el estado de La Guaira

La zona de La Guaira sigue militarizada. El gobierno venezolano ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos.

En total, siete estados han informado de daños severos, aunque el de La Guaira ha sido la zona más afectada.

Personas permanecen junto a los escombros de edificios dañados mientras continúan las operaciones de rescate tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

08:00 Día: 28-06-2026

Venezuela | Desde el primer terremoto se han contabilizado 430 réplicas

07:50 Día: 28-06-2026

Venezuela | Quinto día de labores de rescate

La última cifra oficial de personas fallecidas son 1.430. Hay equipos de rescate de 25 países actuando en Venezuela, trabajando contrarreloj, para intentar dar con el paradero de más supervivientes.

RTVC continúa con un despliegue especial con motivo de la situación en Venezuela tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

En el minuto a minuto encontrarás todos los datos oficiales que se proporcionan sobre muertos, heridos, desaparecidos y la última hora de las labores de rescate.

Personas se reúnen mientras el personal de rescate colabora en las labores de salvamento tras los terremotos que afectaron al país, en La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Personas se reúnen mientras el personal de rescate colabora en las labores de salvamento tras los terremotos que afectaron al país, en La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

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