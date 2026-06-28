En Directo Última actualización el 28-06 13:15

Venezuela | Gustavo Dudamel aplaza sus conciertos en España por el terremoto en Venezuela El afamado compositor, músico y director de orquesta Gustavo Dudamel ha aplazado los cinco conciertos que tenía previsto ofrecer en España en los próximos días al frente de la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela a causa del grave terremoto que ha afectado a su país. «Con profunda decepción, nos vemos obligados a posponer una vez más nuestra gira por España», ha lamentado en declaraciones recogidas en nota de prensa. «En este momento, nuestra responsabilidad es con el pueblo venezolano tras los terremotos ocurridos a principios de esta semana», prosigue su comunicado. Estaba previsto que actuara el 6 de julio en el Auditorio de Zaragoza, el 7 en el Auditori de Barcelona, dentro del ciclo BCN Clàssics, y un día después en el Auditorio Nacional de Madrid de la mano de Ibermúsica. También el 10 de julio en el Auditorio de la Diputación de Alicante y el 11 en el Palau de la Música de Valencia. En su mensaje, Dudamel ha anunciado que se ha asociado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ha invitado a todo el que lo desee a contribuir a la campaña para brindar ayuda inmediata a los más afectados. «Esperamos volver a programar la gira por España tan pronto como las circunstancias lo permitan, pero por ahora, agradecemos la comprensión y la solidaridad de todos durante este difícil momento», ha añadido el músico venezolano.

Venezuela | El Papa expresa su «cercanía» con las víctimas de los seísmos de Venezuela El Papa ha expresado su «cercanía» con los afectados por los terremotos que han sacudido Venezuela, al tiempo que ha manifestado su «gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia». Así lo ha afirmado León XIV durante el Ángelus este domingo, donde ha dirigido sus palabras en castellano a «las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales», y ha asegurado que ruega «al Señor por el eterno descanso de los fallecidos». León XIV ha renovado asimismo su «cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia», en referencia a los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 grados registrados el pasado miércoles.

Venezuela | Sánchez traslada el pésame a los familiares de los españoles fallecidos por los terremotos en Venezuela El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento de nueve españoles en los terremotos del pasado jueves en Venezuela y ha trasladado su más sentido pésame a los familiares y amigos a través de un mensaje en redes sociales. «Con enorme tristeza recibimos la confirmación de que ya son nueve los españoles fallecidos a causa de los devastadores terremotos en Venezuela. Quiero trasladar, en nombre del Gobierno de España, nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a sus familias y seres queridos. También a quienes aún están intentando localizar a sus familiares desaparecidos», ha señalado este domingo Sánchez en un mensaje publicado en su perfil de X. El presidente del Gobierno ha asegurado que España seguirá colaborando con las autoridades venezolanas y prestando toda la asistencia consular necesaria a los afectados y sus familias «en estos momentos tan difíciles».

Venezuela | Aterriza en Torrejón (Madrid) el primer avión con 76 españoles repatriados desde Venezuela El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado que este domingo ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz el primer avión con ciudadanos repatriados desde Venezuela. Según ha detallado en un audio remitido a los medios, en el vuelo han llegado un total de 96 personas, de las que 76 son ciudadanos españoles. Además, viajaban otras 20 personas de distintas nacionalidades, entre ellas de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina. Exteriores confirma además que 131 españoles siguen desaparecidos, dos menos que en el balance anterior, y que se mantienen en 14 los localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

Venezuela | El papa León XIV muestra su apoyo a los venezolanos El papa León XIV expresó este domingo su «gratitud y aliento» a quienes ayudan en las labores de búsqueda y asistencia en Venezuela tras el terremoto y trasladó su cercanía a todos los damnificados. «Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales», dijo en español desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus. El pontífice estadounidense, ante los fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro a pesar del intenso calor que azota Roma, rogó por el «eterno descanso de los fallecidos» en los seísmos y renovó su «cercanía espiritual» a sus familiares y a todos los damnificados por esta «tragedia».

Confirman el fallecimiento de Olga Morales, canaria residente en Venezuela Confirman el fallecimiento de Olga Morales, canaria residente en La Guaira, Venezuela. Su hermana compartía este domingo la noticia a los Servicios Informativos de Televisión Canaria. Según el Ministerio de Exteriores de España, nueve españoles han fallecido en los seísmo, y 131 permanecen desaparecidos

Venezuela | Los futbolistas Luis Díaz y Richard Ríos envían mensaje de solidaridad a Venezuela Los futbolistas colombianos Luis Díaz y Richard Ríos enviaron este sábado un mensaje de solidaridad a Venezuela por los devastadores terremotos que azotaron el país suramericano el pasado miércoles y que han dejado 1.430 personas muertas. «Muchísima fuerza para ellos. (Espero) que salgan de todo esto, que no va a ser nada fácil», dijo el atacante del Bayern Munich en la zona mixta posterior al empate con Portugal en el Mundial FIFA 2026. Su compañero y centrocampista en la selección Richard Ríos también expresó sus condolencias y llamó a unirse «porque no es algo fácil por lo que está pasando; es algo que se nos sale de las mano».

Venezuela | Regresan a España 96 personas repatriadas, 76 de ellas españoles El avión A330 del Ejército del Aire que partió el pasado jueves a Venezuela para colaborar en la emergencia del terremoto que ha dejado por el momento más de 1.400 muertos ha regresado este domingo a España con 96 personas repatriadas de ocho nacionalidades diferentes, 76 de ellas españolas. La nave, que voló a Venezuela con 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, además de otros 40 del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, ha aterrizado ya en la Base Aérea de Torrejón, ha informado el Ministerio de Defensa en sus redes sociales.

Venezuela | Aumenta a nueve el número de españoles fallecidos El número de españoles fallecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela asciende a nueve, mientras que 131 siguen desaparecidos, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores. Según los últimos datos del Gobierno venezolano, hay 1.430 muertos, 3.238 heridos y, al menos, 3.142 familias damnificadas.

Venezuela | Kaja Kallas traslada «la plena solidaridad de la UE» a Venezuela La alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, informó este domingo que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que le transmitió «la plena solidaridad de la UE» tras los fuertes seísmos que han azotado el país. «He mantenido una conversación telefónica con Delcy Rodríguez tras los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela. He transmitido la plena solidaridad de la UE con el pueblo venezolano y nuestras más sinceras condolencias a las familias de quienes han perdido a sus seres queridos», dijo esta mañana la jefa de la diplomacia europea a través de redes sociales.

Venezuela | Más de 1.600 rescatistas de una decena de países Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según informó este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. En su cuenta de X, el funcionario dijo que en las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con los rescatistas y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y EE.UU. llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen 10 países más, dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sin dar más detalles, en un mensaje en la madrugada de hoy.

Venezuela | El balance de fallecidos asciende hasta las 1.430 personas Un total de 1.430 personas han muerto y 3.238 han resultado heridas como consecuencia del doble terremoto que sacudió el jueves la costa venezolana, según el último balance oficial publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha recordado el alto grado de destrucción causada por los terremotos que mantienen «abismados y atemorizados al planeta entero» y ha destacado que a casi 72 horas de los corrimientos, el sistema sanitario ha recopilado estas estadísticas y que desde el primer terremoto se han contabilizado 430 réplicas.

Venezuela | El Metro de Caracas, Valencia, Maracaibo y el Ferro Valles del Tuy reanudan su actividad

Venezuela | Desde el pasado miércoles se han distribuido 7,2 toneladas de alimentos, entregado 16.145 bolsas de comida y repartido 220.434 comidas calientes Se ha atendido, según el gobierno venezolano, a 73.736 familias con el despliegue e inmunización del suministro alimentario.

Venezuela | La zona de mayor gravedad del desastre es el estado de La Guaira La zona de La Guaira sigue militarizada. El gobierno venezolano ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos. En total, siete estados han informado de daños severos, aunque el de La Guaira ha sido la zona más afectada. Personas permanecen junto a los escombros de edificios dañados mientras continúan las operaciones de rescate tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

Venezuela | Desde el primer terremoto se han contabilizado 430 réplicas